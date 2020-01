Chiesta l’assegnazione a nuovo incarico giudicante

ROMA - Per l’ex Pm di Rovigo, Davide Nalin, la procura generale della Cassazione ha chiesto la sospensione per due anni (di fatto già scontata), il cambio di sede e di funzioni, ma non l’espulsione dalla Magistratura.

Era finito sotto la lente d’ingrandimento del Csm per l’inchiesta che ha coinvolto il consigliere Bellomo, per la scuola di preparazione al concorso in magistratura “Diritto e Scienza” (LEGGI ARTICOLO)

Il procedimento disciplinare nei confronti di Davide Nalin dovrebbe concludersi a breve, il Pubblico ministero, nella vicenda che ha portato all’espulsione di Bellomo (LEGGI ARTICOLO) sull’ormai noto “dress code” imposto alle studentesse, ha avuto un ruolo marginale secondo la procura generale. Il 3 aprile la probabile parola fine sulla vicenda di Davide Nalin, sospeso da ogni funzione dal dicembre 2017 (LEGGI ARTICOLO)

C’è da dire che Nalin era stato coinvolto nell’inchiesta respingendo ogni addebito con forza (LEGGI ARTICOLO), e nel processo di Piacenza c’è stata la remissione della querela di una delle principali accusatrici (LEGGI ARTICOLO) . Da aprile potrebbe ritornare in servizio in Magistratura.