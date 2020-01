Si alza il sipario con una proposta di spettacoli di prosa, danza e musicali  

BADIA POLESINE (RO) - Venerdì 10 gennaio, alle ore 10.30, presso il Comune di Badia Polesine, alla presenza del sindaco Giovanni Rossi e dell’assessore Valeria Targa, il presidente Dino Bonfante per l’Associazione Teatro Sociale Eugenio Balzan e il presidente Giampiero Beltotto per il Teatro Stabile del Veneto, hanno firmato il protocollo d’intesa per la programmazione delle attività del Teatro Sociale. L’accordo, siglato sotto l'egida del Comune di Badia Polesine alza, di fatto, il sipario sulla nuova stagione della bomboniera di Badia Polesine come ha ricordato nel suo breve intervento Bonfante, con un progetto dedicato al Teatro Sociale per dare avvio alla stagione teatrale con una proposta di spettacoli di prosa, danza, eventi musicali e approfondimenti culturali e letterari come sancito dalla convenzione tra lo Stabile del Veneto -associazione composta dalla Regione del Veneto, dalla Provincia di Padova e dai Comuni di Venezia, Padova e Treviso - e l'Associazione Teatro Sociale Eugenio Balzan, nata con il sostegno del Comune di Badia Polesine e l'obiettivo di rilanciare la prestigiosa ‘Piccola Fenice’, costruita nel 1812 ma rimasta inutilizzata per quasi due secoli.

“Questa è una delle giornate ‘belle’ che un sindaco spera sempre di poter vivere e non posso che esprimere grande soddisfazione per l'accordo raggiunto, ha commentato il Giovanni Rossi dicendosi convinto che, … il sodalizio al quale è affidato il nostro meraviglioso Teatro Balzan, sia un traguardo importante per gestire, nella sostenibilità, il patrimonio culturale veneto e badiese”. Il Sindaco ha quindi ringraziato il presidente Beltotto per la disponibilità manifestata e per l'impegno profuso nell'aiutare l’associazione a organizzare una stagione teatrale di tutto rispetto. “Con questa collaborazione si chiude un circolo virtuoso iniziato con la ristrutturazione della nostra piccola Fenice finanziata in buona parte dalla Regione Veneto”, ha rilevato il primo cittadino che ha terminato dicendo “Badia e la nostra comunità lo meritavano”. A una precisa domanda sulla nomina di un direttore artistico, Giovanni Rossi ha precisato che qualsiasi decisione ora sarebbe stata intempestiva giacché, quella che parte a febbraio, va considerata solo un punto di partenza, una prova generale di quella che sarà la vera stagione “canonica” 2020/2021, in programmazione per il prossimo autunno.

Anche il presidente del Teatro Stabile del Veneto Giampiero Beltotto, ha rimarcato l’importanza della firma che, a suo dire, costituisce un importante passo verso un progetto culturale coinvolgente e inclusivo nell’ambito di una vasta area metropolitana. “Lo Stabile del Veneto è l'unico ente di progettazione e produzione teatrale previsto dalla legge regionale per la cultura per sostenere l'aggregazione tra gli attori del mondo culturale veneto sviluppando, con le nostre competenze e i nostri spettacoli, opportunità per le amministrazioni locali come qui a Badia”. Poi, con una frecciatina polemica a distanza, con chi sostiene il contrario, Beltotto ha detto di voler continuare la collaborazione con Arteven “… all’interno di una concordia di attività e di una visione strategica coerente con gli indirizzi istituzionali ricevuti”.

La sottolineatura è sembrata voler fugare qualsiasi dubbio sulle intenzioni invasive del Teatro Stabile del Veneto. Beltotto si è invece impegnato a “batter cassa” presso chi pianifica il sistema culturale regionale, per sostenere economicamente il progetto di Badia.

“Siamo orgogliosi del traguardo raggiunto e ci impegniamo a operare in sinergia artistica con il Teatro Stabile Veneto per l'intera annata 2020” è stato il commento del Presidente dell’associazione Dino Bonfante, che al momento si avvale della sovrintendenza del maestro Massimo Santaniello.

Nulla è invece trapelato sul programma della stagione prossima per la quale l’assessore Valeria Targa ha promesso una apposita conferenza stampa forse già la settimana prossima. L’unico indizio è stato quello dato da Beltotto sui contatti avviati col prof. Mario Bertolissi per la presentazione del suo ultimo libro e con l’avv. Romolo Bugaro dal cui bestseller “Effetto domino” è stato ricavato il film presentato a Venezia nella sezione Sconfini.

Ugo Mariano Brasioli