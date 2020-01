Una kermesse culturale importante per Adria

ADRIA (Rovigo) - Il sindaco Omar Barbierato e la consigliera comunale Oriana Trombin che lo affianca nelle deleghe alle politiche all’istruzione e il diritto allo studio professionale, annunciano alcune iniziative culturali rivolte alle scuole. “Stiamo lavorando con l’associazione Minimi Teatri - rende noto la Trombin - che in collaborazione con Libera Rovigo e il sostegno della fondazione Cariparo, affronteremo con i ragazzi delle scuole medie e superiori, il tema della legalità, facendo conoscere Rosa Balestrieri".“Già fissato per il 25 Gennaio alle 17 alla casa delle associazioni, una tappa della XV edizione di”Polesine Incontri con l’Autore 2020”, la rassegna letteraria del sistema bibliotecario provinciale realizzata in sinergia con la provincia di Rovigo e il supporto tecnico di fondazione Aida.Nella città etrusca arriverà Gian Antonio Stella a presentare il suo ultimo capolavoro “Diversi”, la lunga battaglia dei disabili per cambiare la storia".“Legato all’evento dell’incontro con Gian Antonio Stella - spiega il sindaco Barbierato - la città etrusca si proietterà a metà Febbraio, con la mostra titolata “Lo sguardo del buio: il Tintoretto di Luigi Groto “Il Cieco d’Adria”che sarà allestita al Museo Archeologico Nazionale di Adria".“Un modo per infondere la voglia agli studenti di approfondire la storia del nostro territorio, attraverso la ricostruzione di un percorso di amore per la storia, perché ci sia un futuro di potenziali storici locali, che potrebbero proseguire il lavoro prezioso di Aldo Rondina, premio “Adria riconoscente” di quest’anno”. Conclude il primo cittadino Omar Barbierato.