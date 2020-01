COSTA DI ROVIGO - Prosegue l’impegno dell’Amministrazione Comunale di Costa di Rovigo, nell’ambito dei Servizi Sociali, per la popolazione anziana e la promozione del benessere e della salute della cittadinanza. Il prossimo 16 gennaio, infatti, è stato programmato un importante appuntamento interamente dedicato al “Diabete”, articolato in due momenti.

Il primo è un incontro informativo che avrà inizio alle 15.30 presso il Centro Poliservizi, durante il quale il dottor Francesco Mollo, Direttore della Soc Diabetologia dell’Azienda Ulss 5 Polesana, illustrerà ai presenti la prevenzione e la cura del diabete, con la professionalità e la chiarezza che lo contraddistingue.

Contestualmente, sempre a partire dalle 15.30 e fino alle 18.30 sarà operativo un presidio diabetologico nel Piazzale San Benedetto, antistante al Centro Poliservizi: sarà effettuato in modo totalmente gratuito uno screening con misurazione istantanea della glicemia (con una semplice puntura su dito) e sarà distribuito del materiale informativo.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla collaborazione dell’Associazione Diabetici di Rovigo, che attraverso il suo presidente Mario Martin ha fornito tutto il supporto organizzativo necessario per una buona riuscita dell’evento.

Inoltre, l’iniziativa gode del Patrocinio della Croce Rossa di Rovigo, che sarà presente con la propria autoambulanza attrezzata, il materiale necessario allo screening e soprattutto con il proprio personale: lo screening, infatti, sarà eseguito dalle crocerossini infermiere professionali.

Entrambi gli eventi sono stati organizzati dal Comune di Costa di Rovigo, nell’ambito del Progetto “Insieme si può – progetto di valorizzazione della persona anziana”, cofinanziato dalla Regione del Veneto.

“Il motto dell’evento - ricorda il sindaco Gian-Pietro Rizzatello – riportato anche nella locandina all’uopo predisposta, è gioca in anticipo, scegli la prevenzione!: con questa iniziativa infatti – prosegue il Sindaco, che segue in prima persona il settore dei servizi sociali – l’Amministrazione Comunale intende offrire un nuovo servizio di prevenzione e di promozione della salute e del benessere di tutta la cittadinanza, con una particolare attenzione per la popolazione anziana”.