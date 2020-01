ROVIGO - Sono aperte le iscrizioni a Unijunior 2020 – conoscere per crescere, il ciclo di lezioni universitarie per giovani dagli 8 ai 14 anni, un viaggio fra cultura, esperimenti, curiosità, scoperte e divertimento, giunto quest’anno alla sua 11° edizione.

Le lezioni si terranno da sabato 1 febbraio a sabato 4 aprile a Ferrara (Polo Chimico Bio Medico - via L. Borsari, 46) e a Rovigo (Centro se@unife presso Palazzo Cezza - P.zza Vittorio Emanuele II, 47).

Il programma prevede 8 appuntamenti con 29 lezioni, giochi e laboratori, con 16 docenti coinvolti, spaziando tra medicina, teatro, architettura, comunicazione, cinema, informatica, archeologia, chimica, storia, fisica e tanto altro.

Unijunior 2020 si concluderà sabato 18 aprile con la Festa finale di consegna dei Diplomi in presenza di cariche accademiche e di genitori e parenti (solo in quest'occasione ammessi in aula), che potranno assistere assieme ai giovani allievi a un divertente e interattivo spettacolo scientifico.

Gli accompagnatori potranno parcheggiare gratuitamente presso il Polo Chimico Bio Medico e potranno usufruire del servizio bar interno.

L'iniziativa, a oggi il primo e unico esempio di Children's University italiana, è promossa dall’Università di Ferrara in collaborazione con l’Associazione culturale Leo Scienza.

Registrazione e iscrizione

Fonte sito Unife:

http://www.unife.it/it/notizie/2020/scienza/unijunior-2020