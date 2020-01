Barbierato: chiariremo di chi è la competenza per la riapertura della scuola di Bottrighe

ADRIA (Rovigo) -. Così il sindaco di Adria Omar Barbierato per quanto concerne la non apertura della scuola media di Bottrighe; lo stesso aveva sottolineato il fatto che il dottor Natale, provvedditore di Rovigo aveva dato parere positivo per quanto riguarda la domanda da presentare in Regione.Poi lo stesso primo cittadino sottolinea che: "Un’azione necessaria nel poter rispondere in maniera chiara alle famiglie che in questi giorni sono chiamate a scegliere liberamente il plesso scolastico che i figli frequenteranno”."Un servizio che si aggiungerebbe a quello già esistente". "Ora - ribadisce Barbierato - se la legge lo consente, siamo pronti come amministrazione a soddisfare le richieste della comunità bottrighese, nel riavviare la prima media, perché i numeri ci sono nelle attuali classi elementari e soprattutto perché dimostreremo in maniera tangibile che la politica adriese risponde alle richieste dei suoi cittadini”.