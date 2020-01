Regionali, appello degli ambientalisti: "Contro Zaia uniamoci in un’unica lista"

ROVIGO - E' terminata martedì 14 gennaio a Rovigo la possibilità di sottoscrivere la riche verrà proposta all’assemblea deldi sabato 18 gennaio alle ore 9.30, presso la sala dei Beati Costruttori di Pace a Padova.Il Forum veneto è nato il 23 novembre scorso e lancia un appello a tutte le persone, i giovani, le associazioni, i comitati attivi nei territori della regione Veneto: ""."Sono in corso da anni lotte, anche durissime, per difendere la salute e l’ambiente dall’assalto di cementificazione, contaminazione di acque, aria e suolo, da pesticidi, PFAS, incenerimento dei rifiuti, allevamenti intensivi, grandi opere inutili, aggressione turistica di Venezia e delle Dolomiti, privatizzazione strisciante della sanità. Vogliamo un radicale cambiamento nella cura dei territori, a partire dalla gestione delle acque, dalla produzione del cibo, la riconversione ecologica delle attività produttive e della mobilità, per la tutela della salute e del lavoro".I firmatari:Michele Boato, VeEleonora Capovilla, PdCristian Cecchinato, PdGiovanni Colombo, TvMattia Donadel, VeTitta Fazio, ViGiancarlo Furlan, VeGiancarlo Gazzola, TvElena Macellari, PdAlberto Peruffo, ViOsvaldo Piccolotto, TvValeria Pistollato, PdMassimo Marco Rossi, VeGianluigi Salvador,TvIvano Spano, PdSandro Tonello, PdAndreina Visconti, Ve