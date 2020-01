Lo scienziato Massimo Meneghetti dà prestigio a Rovigo nel Mondo

ROVIGO - Piero Angela sta presentando una serie di pubblicazioni sull'Astrofisica, curate dal Professor Andrea Ferrara, Ordinario di Cosmologia presso la Scuola Normale Superiore di Pisa, realizzate per conto del Corriere della Sera ed altri che si sta concludendo in queste settimane. Si tratta di 30 pubblicazioni sotto il titolo generale di "Viaggio nell'Universo. Scoperte e segreti dell'Astrofisica".

La pubblicazione n. 27, di circa 150 pagine, uscita nella settimana del 2 Gennaio dal titolo "Telescopi Gravitazionali", è stata scritta da un rodigino doc, Massimo Meneghetti, che abita nel quartiere di San Pio X e che lavora a Bologna come ricercatore presso l'Istituto Nazionale di Astrofisica con sede all'Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna.

Massimo Meneghetti, ha 45 anni, ed è uno scienziato con più di 140 pubblicazioni ed è una persona che dà prestigio a Rovigo in Italia e nel mondo. Ha lavorato in Germania ad Heidelberg e negli Stati Uniti alla Nasa di Pasadena, è spesso in viaggio (Giappone, Gran Bretagna, Usa, ecc.) per convegni in cui è relatore, o per interscambi fra centri internazionali di Astrofisica.