Tutto pronto per la Winter League Ragazzi - "Trofeo Itas Mutua"

ROVIGO - Cresce l’attesa per la Winter League categoria Ragazzi, “Trofeo Itas Mutua”. Sarà Rovigo a ospitare i due concentramenti di qualificazione e la giornata conclusiva che assegnerà il titolo invernale Under 12 nel girone Veneto Est. Il 2 e il 16 febbraio l’appuntamento è alla rinnovata Palestra di San Pio X in via Mozart per le prime due giornate di gara, poi la finalissima il 23 febbraio nello stesso impianto. I ragazzi rodigini affrontano la competizione con le solite alte ambizioni, forti delle quattro vittorie raccolte nelle ultime stagioni. Vincere il proprio girone tra le mura amiche proietterebbe i giovani rossoblù alle finali nazionali in programma a Bologna. Prima però i rodigini dovranno vedersela con Ferrara, Calstelfranco Veneto e Romano D’Ezzelino.

Già iniziata, invece, la Winter League categoria Allievi. Rovigo è stato inserito nel girone “Centro” e incrocia le mazze con Athletics Bologna, Virtus Ozzano, Minerbio, Ravenna, Sesto Fiorentino, San Marino, San Lazzaro e Imola. Dopo l’esordio del 22 dicembre con la doppia vittoria su Minerbio (8-0) e Athletics (9-0), i rossoblù torneranno in campo, sempre al centro universitario Record di Bologna, il 26 gennaio per affrontare Virtus Ozzano e Ravenna Baseball. Due sfide decisive per la qualificazione alle fasi finali della competizione.

Rovigo sarà fulcro anche del movimento invernale del minibaseball. Il 9 febbraio al Palazzetto dello Sport si giocherà un torneo triangolare collegato alla Winter League che vedrà ai nastri di partenza i padroni di casa rossoblù e i coetanei di Ponzano Veneto e Padova.

Per quanto riguarda le squadre seniores, da segnalare i prossimi rientri da Cuba dei tecnici rossoblù. Il 28 gennaio è atteso a Rovigo Leonardo Mena, poi verso metà febbraio sarà la volta di Yoel Becerra. Servirà invece ancora qualche giorno per capire se le condizioni di salute consentiranno a Fidel Reinoso, operato al cuore lo scorso autunno, di dare la sua disponibilità per un’altra annata alla guida della formazione di Serie B o se la società rossoblù dovrà guardare altrove per rimpiazzare l’amato tecnico cubano, da 20 anni legato ai colori rossoblù.