Tombola e prevenzione diabetica

COSTA DI ROVIGO - Una sala piena zeppa di signore di una certa età, tutte attente ai numeri scanditi ad alta voce, mentre sul grande televisore a parete scorrono immagini riguardanti il tema della serata: il diabete. Ad un certo momento una signora che grida: “È mia!”.

Subito dopo le stesse persone che si sottopongono allo Screening diabetico e poi attente ad ascoltare il dottor Francesco Mollo che parla di diabete, di come accorgersi di questa malattia che colpisce in età avanzata e di come difendersi per evitare le gravi complicazioni.

Tutto questo è stato possibile grazie al “Progetto Insieme Si Può”, dell’Amministrazione Comunale di Costa, nell’ambito del progetto di “Valorizzazione della persona anziana”, promosso con Bando dalla Regione Veneto.

L’evento di Costa di Rovigo, che ha visto assieme l’Amministrazione Comunale, l’Ulss5 Polesana, l’Associazione Diabetici, il Lions e la Croce Rossa, “dovrebbe essere di esempio - sottolinea il presidente Mario Martin - anche per il resto del territorio se si vogliono ottenere risultati per quanto riguarda la prevenzione.