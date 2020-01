LOREO (RO) - Al via la terza edizione “Ciak si recita a Loreo!” rassegna di teatro amatoriale, organizzata da L’Allegra Compagnia di Loreo, con la collaborazione dell’Associazione Noi, e col patrocinio del Comune di Loreo.

La prima serata sarà sabato 18 gennaio con la commedia comico- brillante in dialetto veneto “Sei mesi dal Paradiso” interpretata dall’Allegra Baraonda di Bagnolo di Po, che per la prima volta si esibiscono nel basso Polesine.

La seconda serata, sabato 25 gennaio, vedrà protagonista la compagnia La Tartaruga di Lendinara con la commedia in dialetto veneto polesano “Week end a Capri” scritta da Liviana Furegato.

La terza serata, sabato 1 febbraio, ospiterà i “vicini di casa” e amici di Porto Viro dell’ABC Teatrale con “Le pillole della vita” di Enea Marangoni che ne cura anche la regia.

Per concludere sabato 8 febbraio con “C’la canaia del conte” commedia brillante in dialetto, portata in scena dalla compagnia teatrale di Trecenta Forse a gh’la fen.

Tutte le serate si svolgeranno presso il teatro parrocchiale di Loreo, alle ore 21. Info e prenotazione posti presso Cartoleria Duse Due di Loreo, tel. 0426 334872.