Tutte sfide importanti per le rodigine in prima categoria

Il Loreo, dopo la bella vittoria contro la capolista, attende in casa la Solesinese, seconda in classifica a parimerito e che è un vera sorpresa di questo campionato, quindi una sfida aperta ad ogni risultato. Stessa situazione vale per il Rovigo che attende tra le mura del Gabrielli i Colli Euganei, per cercare una vittoria che manca ormai da novembre.Infine nella zona salvezza troviamo l'Union Vis che aspetta l'Aqs Borgo Veneto, mentre la Fiessese aspetta il Granzette per risollevarsi da un periodo di crisi che sembra non voler più finire nonostante l'impegno di tutti.MONSELICE 37ABC 32SOLESINESE 32COLLI EUGANEI 31CAVARZERE 24LA ROCCA 23BASSA PD 20VILLA ESTENSE 17AQS BORGO V. 15CAVARZERE - LA ROCCAVILLA ESTENSE - BASSA PADOVANA