Ci sarà anche la Segretaria nazionale

ROVIGO - La reggente Giovanna Ventura ha convocato il Consiglio generale della Unione territoriale di Padova Rovigo per il prossimo martedì 21 gennaio all’hotel Galileo (in via Venezia, 30) di Padova.

All’ordine del giorno del massimo organo di governo della Cisl nei territori di Padova e Rovigo (108 membri in rappresentanza di circa 100 mila iscritti) la conclusione della reggenza, avviata il 12 marzo 2018, e la elezione del Segretario generale e della Segreteria territoriale.

Ai lavori del Consiglio parteciperanno il Segretario di Cisl Veneto Gianfranco Refosco e la Segretaria generale nazionale Annamaria Furlan.

Il Consiglio generale della Cisl Padova Rovigo è stato convocato per la ricostituzione degli organi statutari dopo un periodo di reggenza che è stata affidata dalla segreteria confederale nazionale a Giovanna Ventura.

“La Cisl Padova Rovigo – sottolinea Ventura – può contare su un gruppo dirigente, di federazioni e confederali, fortemente coesi e determinati ad esercitare il protagonismo della Cisl con le parti datoriali, le istituzioni e il territorio sociale nel suo complesso.

Dopo ampie consultazioni è unanime condivisione la proposta che farò al consiglio generale per l’incarico di segretario generale è quella di Samuel Scavazzin che insieme a Stefania Botton e Francesca Pizzo hanno svolto un importante ruolo supportandomi nella reggenza è sicuramente continueranno il loro impegno anche con il nuovo segretario generale”.