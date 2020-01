Andrea Bimbatti nominato coordinatore provinciale di Forza Italia

Lo ha deciso il coordinatore regionale azzurro Michele Zuin, nominandolo vicario provinciale del commissario Piergiorgio Cortelazzo in vista delle elezioni regionali del Veneto.La partita del presidente Ivan Dall'Ara non è chiaro se rimanga appannaggio di Piergiorgio Cortelazzo, ma di certo il contributo di Bimbatti potrà essere importante per quanto riguarda il fururo politico dell'ente di Palazzo Celio.Alla "investitura" regionale di Bimbatti erano presenti Luigia Modonesi, Fabrizio Rossi, Ivan Dall’Ara, Matteo Bronzolo, Vani Patrese e Federico Simoni.chiamato, fin da subito, a sbrogliare le tensioni originatesi in consiglio provinciale sui diritti esclusivi di pesca, tra i sindaci della provincia per la questione Consvipo, e soprattutto, per le candidature alle prossime elezioni regionali.