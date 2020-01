Barbierato: La cultura non si misura in base al costo di un biglietto

“Dopo i buoni riscontri degli spettacoli della rassegna teatrale - conclude Barbierato - i cittadini avranno l’occasione di vivere altre serate magiche all’interno di un contesto unico in tutto il Veneto e in tutta Italia. Gli artisti e i registi presenti in rassegna sono eccellenze a livello nazionale. Ricordiamo Pino Insegno, Elena Sofia Ricci e Renato Cecchetto. Un’opportunità culturale che non ha prezzo, perchè la cultura non si misura in base al biglietto promozionale”.