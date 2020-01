L'annuncio di Tovo: "Siamo disponibili ad accogliere altre facoltà universitarie"

, con i corsi di laurea in Scienza della formazione, Diritto dell'economia, Management dei servizi educativi, Ingegneria meccanica, e i corsi di laurea delle professioni sanitarie.riaperto e inaugurato qualche mese fa, con il corso magistrale di Giurisprudenza e il dottorato in Diritto dell'Unione europea.: l'ex zuccherificio di viale Porta Adige è ancora in buon parte vuoto, l'ex ospedale Maddalena una volta ristrutturato avrà spazio a disposizione, sempre che lì non si sposti il tribunale, ma se così fosse si liberebbe lo spazio occupato attualmente dal Tribunale di via Verdi. C'è spazio libero all'ex Caserma Silvestri. E volendo ristrutturare c'è tutto lo stabile ex questura di via Donatoni con la prospicente ex caserma dei Vigili del fuoco. E l'ex Celio se non andasse in porto il bando per l'Innovation lab.Per gli universitari presenti in città la realizzazione della card per servizi o acquisti a prezzi agevolati, dopo l'avvallo del Comune, è in fase di accordo con tutte le parti, l'obiettivo del presidente del Cur, Mauro Venturini, è che sia pronta per primavera.