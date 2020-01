Il derby tra Petrarca e FemiCz si gioca di domenica

La Commissione organizzatrice gare FIR ha definito, a seguito degli aggiornamenti al calendario del Guinness PRO14, i seguenti posticipi domenicali per il Campionato Italiano Peroni TOP12:

Questi gli aggiornamenti:

10 Giornata andata, 02.02.20 ore 15

Valorugby Emilia v Kawasaki Robot Calvisano

Fiamme Oro Rugby v HBS Colorno

Mogliano Rugby 1969 v Lafert San Donà

Argos Petrarca Rugby vs Femi-CZ Rovigo

Sitav Rugby Lyons vs SS Lazio R. 1927

IM Exchange Viadana 1970 vs Toscana A. I Medicei

2 Giornata di ritorno, 01.03.20 ore 15

Kawasaki Robot Calvisano vs Toscana A. I Medicei

Mogliano Rugby 1969 vs HBS Colorno

Argos Petrarca Rugby vs SS Lazio R. 1927

Valorugby Emilia vs Lafert San Donà

Sitav Rugby Lyons vs IM Exchange Viadana 1970

3 Giornata di ritorno, 08.03.20

Lafert San Donà vs Kawasaki Robot Calvisano

Femi-CZ Rovigo vs HBS Colorno

IM Exchange Viadana 1970 vs Mogliano Rugby 1969

Sitav Rugby Lyons vs Argos Petrarca Rugby

SS Lazio R. 1927 vs Fiamme Oro Rugby

Toscana A. I Medicei vs Valorugby Emilia

4 Giornata di ritorno, 15.03.20

Kawasaki Robot Calvisano vs Femi-CZ Rovigo

HBS Colorno vs LAFERT San Donà

Mogliano Rugby 1969 vs Sitav Rugby Lyons

IM Exchange Viadana 1970 vs Argos Petrarca Rugby

Valorugby Emilia vs SS Lazio R. 1927

Fiamme Oro Rugby vs Toscana A. I Medicei

5 Giornata di ritorno, 22.03.20 ore 15

Argos Petrarca Rugby vs Mogliano Rugby 1969

LAFERT San Donà vs Femi-CZ Rovigo

6 Giornata di ritorno, 29.03.20 ore 16

Kawasaki Robot Calvisano vs Sitav Rugby Lyons

HBS Colorno vs IM Exchange Viadana 1970

Valorugby Emilia vs Mogliano Rugby 1969

9 Giornata di ritorno, 19.04.20 ore 16

Sitav Rugby Lyons vs HBS Colorno

Valorugby Emilia vs Fiamme Oro Rugby

IM Exchange Viadana 1970 vs LAFERT San Donà

10 Giornata di Ritorno, 26.04.20 ore 16

LAFERT San Donà vs Mogliano Rugby 1969

Femi-CZ Rovigo vs Argos Petrarca Rugby