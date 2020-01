Fratelli d'Italia riuniti ad Adria per parlare delle amministrative di Villadose e le prossime Regionali

Un momento conviviale interessante, scelto anche per parlare di politica, attorno al tavolo del bar di Enrico Pivaro, ad Adria, il tutto condito con del buon vino veneto e della squisita porchetta fatta in casa.Presenti a dire la loro, non solo quadri, dirigenti ed iscritti del partito di Giorgia Meloni, ma anche semplici simpatizzanti. Gli argomenti trattati sono stati di ampio interesse, toccando temi locali, come le prossime amministrative nel comune di Villadose, l’unico che andrà al voto prossimamente.