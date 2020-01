Bersaglieri al Battaglini per mantenere il primato

ROVIGO - Vietato concedersi distrazioni, la festa per la vittoria della Coppa Italia è finita (LEGGI ARTICOLO). FemiCz Rovigo chiamata a difendere il primato, e la nona giornata potrebbe regalare anche qualcosa di più alla formazione di Casellato.

Mischia straripante quella dei rossoblù, ma sabato 25 gennaio al Battaglini arriva il Mogliano di Salvatore Costanzo, leggendario pilone destro del Calvisano, che da allenatore sta trasmettendo fame e competenza al pacchetto biancoblù.

Sarà un bel match, previsioni meteo che non promettono nulla di buono, il terreno devastato dal match di Coppa Italia non ha assorbito l’acqua caduta, Un manto erboso che in alcune zone del campo è in grande sofferenza.

Coach Casellato potrebbe puntare su un robusto turnover viste le fatiche post derby (LEGGI ARTICOLO). Con il Petrarca Padova a Calvisano, e il Valorugby in casa delle Fiamme Oro di Gianluca Guidi, la FemiCz potrebbe anche scavare un solco sulle dirette inseguitrici.

Calendario che per la FemiCz Rovigo potrà dare conferme ulteriori anche nei turni successivi prima del termine del girone d’andata. In sequenza derby a Padova e match con il Valorugby degli ex Ruffolo, Farolini, Rodriguez e Majstorovic. In vista della partita con il Mogliano alla segreteria della Rugby Rovigo Delta (in viale Alfieri 46) sono disponibili da oggi pomeriggio, mercoledì 22 gennaio, i biglietti in prevendita.

La Segreteria sarà aperta nel pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 19 e sabato mattina dalle 10 alle ore 12.30. Sabato i botteghini dello Stadio apriranno alle ore 14. Per una questione di sicurezza ed ordine pubblico, i minori di 18 anni per entrare allo Stadio dovranno esibire un documento d’identità. Si ricorda che la Segreteria è sprovvista di POS, perciò si accettano pagamenti solo in contanti.

Questi i prezzi dei biglietti:

VIP 30€ (comprende accesso alla Lounge Hospitality)

INTERO 12€

RIDOTTO DONNE & OVER 65 10€

UNDER 18 ANNI Gratis

Peroni TOP12 – IX giornata

25.01.20 - ore 14.30

HBS Rugby Colorno v Sitav Rugby Lyons

Arb. Marius Mitrea (Udine)

AA1 Gabriel Chironaga (Roma), AA2 Filippo Bertelli (Brescia)

Quarto Uomo: Davor Vidackovic (Milano)

25.01.20 - ore 15.00

Kawasaki Robot Calvisano v Argos Petrarca

Arb. David Beun (Federazione Francese)

AA1 Riccardo Angelucci (Livorno), AA2 Francesco Meschini (Milano)

Quarto Uomo: Matteo Locatelli (Bergamo)

FEMI-CZ Rovigo v Mogliano Rugby 1969

Arb. Gianluca Gnecchi (Brescia)

AA1 Franco Rosella (Roma), AA2 Lorenzo Imbriaco (Bologna)

Quarto Uomo: Ferdinando Cusano (Vicenza)

Toscana Aeroporti I Medicei v S.S. Lazio Rugby 1927

Arb. Federico Boraso (Rovigo)

AA1 Vincenzo Schipani (Benevento), AA2 Filippo Vinci (Rovigo)

Quarto Uomo: Stefano Rebuschi (Rovigo)

Fiamme Oro Rugby v Valorugby Emilia

Arb. Matteo Liperini (Liperini)

AA1 Emanuele Tomò (Roma), AA2 Antonino Nobile (Ferrara)

Quarto Uomo: Paolo Paluzzi (Roma)

Lafert San Donà v IM Exchange Viadana 1970

Arb. Federico Vedovelli (Sondrio)

AA1 Simone Boaretto (Rovigo), AA2 Alberto Favaro (Venezia)

Quarto Uomo: Marco Vianello (Treviso)

Classifica

FemiCz Rovigo Delta 36

Valorugby Emilia 35

Kawasaki Robot Calvisano 30

Fiamme Oro Rugby 30

Argos Petrarca Rugby 28

Mogliano Rugby 1969 20

Lafert San Donà 15

IM Exchange Viadana 1970 13

Toscana Aeroporti I Medicei 10

HBS Colorno 10

Sitav Rugby Lyons 8

S.S. Lazio R. 1927 6