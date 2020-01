Azione di Carlo Calenda non correrà in Veneto con il PD

ROVIGO - Azione ha le idee chiare su cosa fare in Veneto in vista delle prossime elezioni regionali e si rende disponibile al dialogo con chi ha voglia di rappresentare un nuovo progetto per la regione.

“Ho partecipato alle riunioni di Azione in vista delle regionali e la linea concordata con gli altri referenti è quella di affiancarsi a +Europa e Socialisti per costruire un’alternativa a Zaia e Pd” sostiene Francesco Mazzo, referente di Rovigo in Azione e Coordinatore Provinciale del partito.

“A differenza delle comunali di Rovigo, dove Calenda aveva appoggiato convintamente il candidato sindaco di centrosinistra Edoardo Gaffeo, alle regionali il Partito Democratico non ha costruito un progetto alternativo a Zaia in questi cinque anni e non ha chiarito la sua posizione rispetto al Movimento 5 Stelle, precludendo ogni possibilità di dialogo con noi di Azione. Apriremo invece una discussione anche con Italia Viva e altre forze civiche presenti sul territorio”