I rossoblù partono in casa e ritorna Fidel

ROVIGO - Il cammino del Baseball Softball Club Rovigo nel campionato nazionale di baseball Serie B inizierà tra le mura amiche del diamante della Tassina, inaugurato ufficialmente lo scorso ottobre. La Fibs ha reso nota la composizione dei gironi e i calendari della regular season del torneo che avrà inizio nel primo fine settimana di aprile. I rodigini, rimasti nella categoria grazie a un ripescaggio seguito agli sfortunati playout con cui si chiuse la scorsa stagione, sono stati confermati nel girone B e se la vedranno con: Yankees Castelfranco Veneto, San Lazzaro ’90, Poviglio Baseball, T-Rex/Crazy Sambonifacese, Dynos Verona, Pianoro Baseball e White Sox Buttrio. Come detto, si parte in casa il 5 di aprile: in via Vittorio Veneto arriveranno proprio i White Sox di Buttrio, gara uno alle 11, gara due alle 15.30.

Alla guida dei rossoblù ci sarà come sempre Fidel Reinoso. Sciolte le riserve sul suo ritorno a Rovigo dopo i problemi di salute avuti lo scorso autunno. Il coach cubano, da oltre 20 anni legato al Baseball Softball Club Rovigo, dopo un periodo di riposo è tornato in piena forma e non vede l’ora di far rientro in Polesine per affrontare una nuova stagione alla guida del roster rossoblù. Nel frattempo martedì è previsto il rientro, sempre da Cuba, di Leonardo Mena, che inizierà a lavorare con le ragazze del softball e con le squadre giovanili.

A proposito di vivaio, il weekend verdà impegnato il Baseball Softball Club Rovigo nella giornata di Winter league Allievi in programma a Bologna. Dopo l’esordio del 22 dicembre con la doppia vittoria su Minerbio (8-0) e Athletics (9-0), i rossoblù tornano in campo per giocarsi la qualificazione alle fasi nazionali negli incontri con Virtus Ozzano e Ravenna Baseball. Nel frattempo cresce l’attesa per il via del girone Veneto Est della Winter League categoria Ragazzi, “Trofeo Itas Mutua”. Sarà Rovigo a ospitare i due concentramenti di qualificazione e la giornata conclusiva che assegnerà il titolo invernale Under 12 del girone: appuntamento il 2, 16 e 23 febbraio alla Palestra di San Pio X. Prosegue l’attività indoor anche del softball: domenica le ragazze rodigine dell’Under 15 saranno impegnate a Bologna in un triangolare con le padrone di casa del New Bologna e le coetanee del Collecchio.