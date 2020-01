ROVIGO - Grande attesa per la stagione concertistica del Teatro Sociale di Rovigo. Protagonista il 15 febbraio alle 21 sarà l'Orchestra di Padova e del Veneto diretta da Beatrice Venezi, con The Planets di G. Holst, in una cornice molto suggestiva creata dalle immagini che verranno proiettate a cura di Inaf Osservatorio Astronomico di Padova e Big Rock Institute of Magic Technologies.

Sempre sabato 15 febbraio, alle 10.30, nell'ambito del Teatroragazzi, ci saranno le prove aperte per studenti delle scuole medie e superiori.

Scrutare il cielo per immaginarne la sua musica. Deve essere stato questo il pensiero originario di Gustav Holst, il cui capolavoro The Planets verrà eseguito al Teatro Sociale di Rovigo dall'Orchestra di Padova e del Veneto. Per l'occasione, la giovane direttrice Beatrice Venezi salirà sul podio dell'Opv a coronamento di una serata unica in cui la musica si unirà alla proiezione di alcune tra le più affascinanti sequenze di immagini del Sistema Solare fornite da Inaf – Osservatorio Astronomico di Padova, e a cura di "Big Rock - Institute of Magic Technologies”, quale naturale accompagnamento all’esecuzione musicale.



Classe 1990, Beatrice Venezi è oggi uno dei volti più giovani e popolari della musica classica anche grazie al successo del suo primo libro Allegro con fuoco (UTET/DeAgostini). Direttore, pianista e compositore, Beatrice Venezi è oggi il direttore principale dell’Orchestra Milano Classica e dell’Orchestra giovanile Scarlatti. Accanto al suo recente debutto in Argentina, Canada e Giappone, Beatrice Venezi accosta anche quello in ambito discografico dedicato al repertorio sinfonico di Puccini (Warner Classics) con l'Orchestra della Toscana, della quale è direttore ospite principale.