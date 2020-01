Muoversi all’aria aperta fa bene

ROVIGO - Non chiamatela solo camminata: i corsi Uisp di “Fit & Walk” e i “Gruppi di cammino per adulti e anziani” lungo i percorsi ciclo pedonali del capoluogo polesano, si rinvigoriscono con l’arrivo della bella stagione. Muoversi all’aria aperta camminando e unendo esercizi di fitness di tipo e intensità diverse è una delle attività possibili per raggiungere il benessere fisico e mentale, offerte da l’Uisp Rovigo. Come quella dei corsi condotti dall’istruttrice Barbara Padoan per l’Uisp Rovigo. Barbara propone il Fit &Walk il martedì e il giovedì nel tardo pomeriggio, e il Gruppo di cammino invece il lunedì e il mercoledì al mattino.

Due corsi distinti che si svolgono in giorni e orari diversi e si inseriscono nell’ampio programma del “Progetto integrato” pensato da l’Unione Italiana Sport per tutti nel rodigino per combattere la sedentarietà e incentivare l’attività motoria, in collaborazione con l’Azienda Sanitaria Ulss 5 che ha il ruolo di coordinatore e la responsabilità tecnico-scientifica del Progetto tramite il direttore del Servizio Igiene e Sanità Pubblica. “L’importante è muoversi e farlo all’aria aperta ha un valore aggiunto- dichiara Luana Costa referente Uisp Rovigo per il progetto- Le persone che con entusiasmo si sono iscritte ai numerosi corsi attivati, e continuano a praticare l’esercizio del cammino, proposto in diverse modalità, hanno dimostrato nell’arco del tempo di trarre giovamento dagli allenamenti. Si sentono più energiche e il fisico risponde meglio alle attività della vita quotidiana”.

I corsi di Barbara. Il corso di Fit & Walk è dalle 18.15 alle 19.45 martedì e giovedì con partenza dal parcheggio del “Qubo” di via Enrico Fermi. Chiunque sia interessato può partecipare. Il corso in origine dedicato al benessere e alla salute dei dipendenti dell’Usl 5, con il tempo si è allargato ed è a stato esteso anche al resto dei cittadini che vogliono provare l’esperienza. “Con il Fit & Walk l’attività aerobica, unita alla camminata veloce, è centrale- spiega Barbara Padoan- C’è una parte inziale di riscaldamento e poi una progressione del lavoro motorio. A intervalli si eseguono minuti molto intensi di attività, oltre ad esercizi di tonificazione. Per gli allievi il percorso complessivo può variare da 6 a un massimo di 9 chilometri, con stretching finale. L’approccio alla disciplina è graduale. E’ rivolto a giovani ed adulti”.

Così come graduale è l’inserimento per chi vuole iniziare l’attività fisica con il Gruppo di cammino per adulti e anziani che si svolge dalle 9.30 alle 10.30 il lunedì e il mercoledì con partenza dall’edicola che si trova sul ponte dei Frati Cappuccini, in via Vittorio Veneto. “Si percorre la ciclabile Baden Powell in direzione San Sisto o San Pio X, per un percorso di 6 chilometri al massimo, e il lavoro è concentrato su esercizi che migliorano la capacità di reazione e di mantenimento dell’equilibrio, la mobilità articolare di mani, bacino, ginocchia, caviglie, colonna vertebrale e anche alla cervicale”. La partecipazione ai corsi permette di condividere l’esperienza con altre persone, favorendo la socializzazione, e spesso il concetto di aggregazione sociale incentiva a continuare ed essere costanti con l’attività motoria.

Per informazioni chiamare lo 0425. 417788, lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13, oppure mandare una mail a progettointegrato.rovigo@uisp.it