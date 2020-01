Paolo Hendel a Porto Viro con un monologo sull’età ed il valore della memoria

“Tutto è iniziato il giorno in cui ho accompagnato mia madre novantenne dalla nuova geriatra. In sala d’attesa la mamma si fa portare in bagno dalla badante. Un attimo dopo la geriatra apre la porta del suo studio, mi vede e mi fa: ‘Prego, sta a lei...’.”Le paure, le debolezze, gli errori di gioventù sommati agli “errori di maturità” sono una continua occasione di gioco nel quale è impossibile non rispecchiarsi, ciascuno con la propria vita, la propria esperienza e la propria sensibilità, in una risata liberatoria. Se è vero che la giovinezza è sopravvalutata, Hendel non vuole essere frainteso e precisa: “Sono comunque contento di essere stato giovane, mi sono trovato bene e se mi dovesse ricapitare lo rifarei anche volentieri...”La biglietteria è aperta presso la biblioteca comunale di Via Navi Romane martedì 28 gennaio dalle ore 10 alle ore 13 o presso la sala Eracle mercoledì 29 gennaio dalle ore 20. E’ possibile inoltre acquistare i biglietti tramite vivaticket.it e relativi punti vendita.