Coronavirus, anche in Ospedale a Rovigo si preparano a fronteggiarlo

ROVIGO - Anche gli operatori del Suem 118, e il personale dell’Ospedale di Rovigo dell’Ulss 5 Polesana, si stanno preparando ad affrontare eventuali casi di Coronavirus. Dal 1 dicembre 2019 è scattato l’allarme in Cina, il contagio sta mietendo vittime ogni giorno, sono più di 80. Si sta allargando a macchia d’olio, in un giorno sono stati registrati ben 769 casi, in questo momento sono migliaia.

L’Europa non è immune, per questo anche il sistema sanitario nazionale sta predisponendo tutta una serie di accorgimenti. In Ospedale a Rovigo sono arrivati degli indumenti adatti per fronteggiare una possibile emergenza. Operatori che nella giornata di lunedì 27 gennaio, hanno anche partecipato ad un incontro a Padova per ricevere istruzioni su protocolli e modalità d’intervento.

Il virus che si manifesta come una banale influenza. Le persone a rischio sono considerate i cittadini che, negli ultimi 15 giorni, si sono recati nelle zone a rischio della Cina e che manifestano una sintomatologia simile a infezioni delle alte vie respiratorie, come febbre, tosse e altri disturbi simili".

Attualmente non ci sono evidenze che il Coronavirus si trasmetta attraverso il cibo o per via alimentare o anche da oggetti inanimati come giocattoli, vestiari o altri tipologia di materiale.

Il rischio di trasmissione esiste solo se si è stati in stretto e prolungato contatto con il paziente. I malati affetti da infezione da nuovo Coronavirus, inoltre, vengono ricoverati in ambienti separati dagli altri degenti, in Ospedale a Rovigo hanno anche predisposto dei “percorsi” diversi, rispetto a tutti gli altri pazienti. In Italia, allo stato attuale, non si segnalano casi.

L’assessorato alla Sanità della Regione del Veneto ha diffuso, oggi, a tutte le aziende sanitarie ed ospedaliere gli aggiornamenti alla circolare ministeriale ed una nota informativa sulla Polmonite da nuovo Coronavirus in Cina.

“Come Regione Veneto, tramite la Direzione Prevenzione e le altre nostre strutture, stiamo seguendo con grande attenzione tutte le evoluzioni del contagio, in modo da dare una risposta a qualsiasi eventualità possa coinvolgere anche nostri cittadini – spiega l’assessore alla Sanità, Manuela Lanzarin -. In queste ore, stiamo attivando una task force regionale con l’apporto di tutte le strutture sanitarie, in particolare le unità di Malattie infettive, i laboratori di Microbiologia ed i Dipartimenti di prevenzione, insieme agli altri attori interessati come i Medici di medicina generale e altri professionisti operanti sul territorio”.

“L’obbiettivo è dare le risposte più corrette ed efficienti nell’eventualità si dovessero presentare casi sospetti – conclude l’Assessore -. In questa evenienza, abbiamo già anche individuato il centro regionale di riferimento nell’Azienda Ospedaliera di Padova. Oltre che per eventuali situazioni gravi, quest’ultima sarà il punto di indirizzo in Veneto per il numero verde 1500, attivato dal Ministero della Salute”.