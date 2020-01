Arriva la capolista, prezzo del biglietto maggiorato

ROVIGO - Il derby numero 168 (contando anche la Finale di Coppa Italia 2020) tra Petrarca Padova e FemiCz Rovigo si giocherà negli impianti della Guizza. Il biglietto di ingresso sarà unico al prezzo di 20 Euro (normalmente il prezzo non supera i 15 euro), e alla società di viale Alfieri sono stati consegnati 300 tagliandi in prevendita.



Il match si disputerà domenica 2 febbraio alle ore 15 all’Argos Arena, impianti Memo Geremia, da martedì 28 gennaio, i biglietti saranno in prevendita nella segreteria della Rugby Rovigo Delta (in viale Alfieri 46) nel pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 19.

Si ricorda che la Segreteria è sprovvista di POS, perciò si accettano pagamenti solo in contanti.

FemiCz Rovigo che a Padova si presenta da prima della classe, dopo la partita con il Mogliano (LEGGI ARTICOLO) i Bersaglieri hanno la possibilità di ipotecare non solo il primo posto nel girone d’andata, ma anche i playoff. Petrarca che come un animale ferito attende i rossoblù in grave crisi di risultati, l’ultima sconfitta sabato sul campo del Calvisano.

Febbre da derby che risale nuovamente in città dopo la vittoria della Coppa Italia contro i tuttineri (LEGGI ARTICOLO), Jacques Momberg ospite della trasmissione rossoblù Rugby House, che andrà in onda su TV7 giovedì 30 gennaio alle 21.



La classifica: FEMI-CZ Rovigo punti 41; Valorugby Emilia 37; Kawasaki Robot Calvisano 34; Fiamme Oro Rugby 33; Argos Petrarca 28; Mogliano Rugby 1969 20; Lafert San Donà 17; IM Exchange Viadana 1970 e Toscana Aeroporti I Medicei 15; HBS Colorno 14; Sitav Rugby Lyons 9; Lazio Rugby 1927 6.

Prossimo turno – X giornata – 02.02.20 – ore 15.00

Valorugby Emilia v Kawasaki Robot Calvisano

Fiamme Oro Rugby v HBS Colorno

Mogliano Rugby 1969 v Lafert San Donà

Argos Petrarca v Femi-CZ Rovigo

Sitav Rugby yons v Lazio Rugby 1927

IM Exchange Viadana v Toscana Aeroporti I Medicei