Non solo agonismo 

ROVIGO - All’indomani del galà di presentazione della stagione 2020 di sabato 18 gennaio al Teatro di Casa Serena, ecco materialmente il debutto nelle scene regionali dello Skating Club Rovigo. Domenica 26 gennaio nell’impianto coperto di Spinea (VE) si è svolto il secondo raduno delle scuole di pattinaggio del Veneto, un programma di sei tappe iniziato lo scorso 24 novembre a Piombino Dese che si concluderà a Marghera il 23 maggio. Protagonisti indiscussi tutti gli atleti dei vari corsi non competitivi delle scuole di pattinaggio della Regione, in una formula innovativa volta all’insegnamento della destrezza, al consolidamento della tecnica del pattinaggio il tutto unito dal divertimento con lo scopo di appassionare i giovani atleti al mondo delle otto ruote.

Dello Skating Club Rovigo hanno partecipato Anna Filippi, Alice Pegoraro, Ilenia Libanore, Aurora Gabban, Andrea Filippo Bardella, Mattia Roccato, Francesca Bazzan, Elisa Maria Caiazza, Nadir Agdid, Wissal Agdid, Emma Costanzi, Matilde Vittoria Brombin, Caterina Passadore, Electra Buson, Simone Paron, Margherita Barin, Ettore Baretta e Giorgia Stoppa, provenienti dai corsi delle scuole di pattinaggio di Rovigo, Villadose e Baricetta, Adria e Taglio di Po, accompagnati dai tecnici Riccardo Passarotto e Raffaella Bedon, quest’ultima portavoce dei colori verdeblù: “Siamo molto contenti della bella giornata, un bel gruppo di bimbi alcuni alla loro prima esperienza che permette loro di affiatarli ed appassionarli al mondo del pattinaggio. Siamo contenti e soddisfatti del lavoro che stiamo svolgendo con questi giovani atleti”.

Attività che evidenza la profusione e l’impegno dello staff tecnico verdeblù non solo a livello agonistico, ma anche e soprattutto nel campo non competitivo, continuando a diffondere i valori dello sport e del divertimento non solo nel capoluogo ma su scala provinciale, grazie ai corsi attivi appunto a Villadose, Baricetta, Adria e Taglio di Po: per conoscere tutti i dettagli, oltre agli eventi targati Skating Club Rovigo, è possibile scrivere una mail a info@skatingclubrovigo.it, visitare il sito internet www.skatingclubrovigo.it o le pagine facebook Skating Club Rovigo o Pattinodromo delle Rose o telefonare al numero 347.0013300.

Il prossimo appuntamento con protagonista lo Skating Club Rovigo sarà nel prossimo fine settimana con la disputa del campionato italiano indoor e del trofeo Skate Italia che si terrà a Pescara dal 31 gennaio al 2 febbraio.