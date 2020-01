Un progetto che cresce anche nei numeri 

ROVIGO - Ad inizio stagione hanno unito le forze superando i campanilismi e, inevitabilmente, sono subito arrivati ottimi risultati. Le società Basket San Martino, Centro di Formazione Sportiva e Nuovo Basket Rovigo, coi rispettivi centri minibasket situati a San Martino di Venezze, Villadose, Pontecchio Polesine e Rovigo (Parenzo Nuova), hanno considerevolmente aumentato i numeri dall’inizio di questa collaborazione e per la prossima stagione sono già in allestimento diverse formazioni giovanili che saranno iscritte in diversi campionati.

A tal proposito, lo staff tecnico delle tre società hanno programmato l’attività dei prossimi mesi, organizzando feste di minibasket e pure allenamenti congiunti in prospettiva futura. E così, coinvolgendo un territorio davvero ampio che appunto coinvolge ben quattro comuni, è nato il calendario del pool che inizia con il primo appuntamento di domenica 9 febbraio, nella palestra di Pontecchio Polesine. Seguiranno le tappe del 16 e 23 febbraio a San Martino di Venezze.

Quindi la grande festa al palazzetto dello sport di Rovigo, programmata per domenica 8 marzo. Si prosegue il 15 e 22 marzo a San Martino di Venezze, il 29 marzo a Pontecchio Polesine. Il 5 aprile ancora a Pontecchio e quindi il 19 aprile a San Martino di Venezze. Si chiuderà con una bella festa nello splendido impianto di Villadose in data ancora da fissare. Coinvolti i bambini e bambine nati dal 2015 al 2006, chiaramente divisi per fasce d’età.

Ma le iniziative di questo attivissimo pool di società non si limita a questo. In programma un’escursione di tutto il gruppo al “Taliercio” di Mestre per assistere ad una partita di Serie A1 dei campioni d’Italia della Reyer Venezia, società partner del Nuovo Basket Rovigo, in esclusiva per l’intero Polesine. Dopo la Festa di Natale Reyer, cui hanno partecipato i bambini e bambine del Nuovo Basket Rovigo e delle partners Centro di Formazione Sportiva e Basket San Martino, sono programmate altri appuntamenti nel tempio del basket veneto della Reyer.

La strada è quella giusta: unire le forze per assicurare ai bambini e bambine una pallacanestro di qualità, in un ambiente sereno, con una progettualità piuttosto chiara, garantendo coi tempi e le modalità adeguate, la possibilità di giocare nelle prime squadre del Nuovo Basket Rovigo, principale realtà di basket maschile del Polesine, nonché imbattuta nel campionato regionale di Promozione, o del Basket San Martino, che naviga nelle primissime posizioni del campionato di Prima Divisione. E, considerando l’importante presenza di basket rosa all’interno del pool, la concreta possibilità di riportare il settore femminile nella storica società del Centro di Formazione Sportiva. Se il buongiorno si vede dal mattino.