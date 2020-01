Weekend da incorniciare per il batti e corri 

ROVIGO - Weekend da incorniciare per le giovanili del Baseball Softball Club Rovigo. Da Bologna sono arrivate solo vittorie per le formazioni rossoblù di baseball e softball impegnate lo scorso weekend in due diverse competizioni.

Domenica al Centro Universitario Record si è disputata la terza giornata del girone “Centro” della Winter League categoria Allievi. Un turno che ha visto scendere in campo due volte la squadra rodigina dell’Itas Mutua: contro Virtus Ozzano e Ravenna. Agevole il successo 12-0 nella prima gara, con Vincenzo Russo e Riccardo Pillon ad alternarsi con efficacia sul monte di lancio, senza concedere alcun passaggio a casa base agli avversari. Una vittoria poi bissata in occasione del secondo incontro che ha visto i rossoblù imporsi sul Ravenna 6-2; ottimo in questo caso il lavoro dei lanciatori Tommaso Bottazzi e Greta Vescovo. In generale le prove dell’Itas Mutua Rovigo dimostrano una crescita generale del roster e consentono ai rossoblù di portarsi al primo posto della classifica del girone A e di strappare la qualificazione alle finali del 16 febbraio.

Prima di domenica in cascina erano infatti già finite le vittorie contro Minerbio e Athletics Bologna. Questo il roster rodigino sceso in campo: Andrea Bergamasco, Tommaso Bottazzi, Aron Cappellato, Valentino Chinedozi, Christian De Boni, Emanuele Manzoni, Riccardo Pillon, Luca Rossin, Vincenzo Russo, Pietro Stievano, Giacomo Taschin, Greta Vescovo.

Sorride anche il softball rossoblù. Sempre domenica a Baricella (BO) le ragazze dell’Under 15 sono state protagoniste di un triangolare. Torneo vinto grazie a due convincenti vittorie colte contro le padrone di casa del New Bologna e contro le pari età del Collecchio. Nel primo incontro ottimo lavoro in pedana di Begu e Silvoni, che lasciano a secco le mazze bolognesi; in attacco da segnalare le prestazioni di Giorgia Zenari e Livia Bernardi. La buona prova di tutta la squadra, diretta magistralmente da coach Morabito ben supportato da Cristina Pollato, ha permesso di chiudere la partita con il punteggio di 9-0. Più combattuta la sfida al Collecchio, col risultato inchiodato sul 2-2 fino all’ultimo inning, che poi ha visto prevalere le rossoblù 4-2. Grande prova in pedana di Silvoni e Bernardi, che in veste di closer nel corso dell'ultimo attacco avversario ha chiuso l'inning con un "cambio" da manuale. Da segnalare la grande prestazione della difesa, protagonista con Dando di una doppia eliminazione che ha suscitato l'applauso del pubblico presente. Questo il roster al completo: Gaia Barbierato, Melissa Begu, Livia Bernardi, Bianca Boraso, Elena Dall'Ara, Margherita Milan, Anita Silvoni, Ludovica Dando, Greta Vescovo, Giorgia Zenari, Agnese Abetini.

Ora i riflettori si spostano sull’attesa prima giornata del girone “Veneto Est” della Winter League categoria Ragazzi – Trofeo Itas Mutua. Sarà Rovigo a ospitare i due concentramenti di qualificazione e la giornata conclusiva che assegnerà il titolo invernale Under 12 nel girone. Si parte domenica 2 febbraio alla Palestra di via Mozart nel quartiere San PioX, seconda giornata il 16 febbraio e finali il 23. La squadra rossoblù dovrà vedersela con Ferrara, Castelfranco Veneto e Romano D’Ezzelino; l’obiettivo è vincere il girone per cercare la qualificazione alle finali nazionali.