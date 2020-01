Il caro biglietti nel derby frena i tifosi rossoblù 

ROVIGO - Bersaglieri in formato killer. Servirà questo al Memo Geremia di Padova domenica 2 febbraio alle 15. La FemiCz Rovigo troverà un Petrarca Padova arrabbiato, ferito, niente di peggio in un derby, il numero 168 contando la finale di Coppa Italia). Rossoblù che per difendere il primato dovranno necessariamente usare la testa, in contemporanea si gioca a Reggio Emilia il big match tra Valorugby e il Calvisano di Massimo Brunello.

La squadra di Casellato ha una doppia possibilità. Dopo la vittoria della Coppa Italia proprio contro i tuttineri, la FemiCz vincendo a Padova, congelerebbe il primo posto in regular season ipotecando il titolo d’inverno, ma soprattutto distanzierebbe ulteriormente la quinta in classifica nella corsa playoff (accedono le prime quattro).

Di fatto, il Petrarca Padova ha tutto da perdere, i Bersaglieri tutto da guadagnare.

FemiCz Rovigo senza Canali appiedato dal Giudice sportivo per quattro giornate (LEGGI ARTICOLO), seconda linea di peso con Ferro e Giant Mtyanda, 250 kg in due. Mischia con prima linea alla sudafricana con Mienie e Momberg per dare subito una scossa alla partita. Pack devastante da inizio stagione quello dei Bersaglieri, Padova in grande sofferenza, la partita si deciderà proprio davanti.

“E’ indubbio che siamo in un momento difficile - ha ammesso Andrea Marcato - visto che le prestazioni e risultati non sono come vorremmo, sabato a Calvisano è stata una partita difficile, la squadra campione d’Italia onestamente ha fatto una gran partita, noi dobbiamo fare assolutamente punti, il treno dei playoff sta correndo. Dobbiamo continuare a lavorare e accedere in quello che stiamo facendo. abbiamo ampi margini di miglioramento, ma fa parte dello sport, non può sempre andare bene. Saremo noi decidere il nostro destino”.

Petrarca Padova senza Cannone che esordirà nel Sei Nazioni (LEGGI ARTICOLO), unico giocatore del Top12 a prendere parte alla spedizione azzurra in Galles, per lui il futuro in Pro14 è già segnato.

”Siamo consapevoli che sarà un’altra partita molto dura. Ci siamo preparati molto bene - spiega Casellato - e conosciamo la forza del Petrarca che dispone di organico tra i più completi del Campionato assieme a quello del Valorugby, non a caso indicate da tutti come le pretendenti allo scudetto. Come ho già detto cercheremo di mettere lo stesso atteggiamento della Finale di Coppa Italia e sfruttare i pochi punti deboli del Petrarca.”

Il match, in diretta sulla pagina Facebook e l’App della Federazione Italiana Rugby, sarà arbitrato dal signor Federico Vedovelli (Sondrio). I giudici di linea saranno Vincenzo Schipani (Benevento) e Filippo Bertelli (Brescia), il quarto uomo sarà Ferdinando Cusano (Vicenza). Si ricorda che il prezzo del biglietto per la partita di domenica è di 20€ e non vi saranno riduzione di prezzo per le varie età. 300 i tagliandi messi a disposizione dei tifosi rossoblù, 130 quelli venduti in viale Alfieri in prevendita alle 18 di venerdì 31 gennaio). Le persone disabili e i loro accompagnatori entreranno gratuitamente.

FemiCz Rovigo: Odiete; Bacchetti, Antl, Angelini, Mastandrea; Menniti-Ippolito, Citton; Vian, Lubian, Ruggeri; Ferro (cap.), Mtyanda; Pavesi, Momberg, Mienie. A disposizione: Nicotera, D’Amico, Rossi, Mantovani, Michelotto, Liut, Piva, Moscardi.

Di seguito le designazioni complete del fine settimana di TOP12.

Peroni TOP12 – X giornata

01.02.20 - ore 19.00

IM Exchange Viadana 1970 V Toscana Aeroporti I Medicei

02.02.20 - ore 15.00

Valorugby Emilia v Kawasaki Robot Calvisano

Fiamme Oro Rugby v HBS Rugby Colorno

Mogliano Rugby 1969 v Lafert San Donà

Argos Petrarca v FEMI-CZ Rovigo

Sitav Rugby Lyons v S.S. Lazio Rugby 1927

La classifica: FEMI-CZ Rovigo punti 41; Valorugby Emilia 37; Kawasaki Robot Calvisano 34; Fiamme Oro Rugby 33; Argos Petrarca 28; Mogliano Rugby 1969 20; Lafert San Donà 17; IM Exchange Viadana 1970 e Toscana Aeroporti I Medicei 15; HBS Colorno 14; Sitav Rugby Lyons 9; Lazio Rugby 1927 6.