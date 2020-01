Ottimo avvio di stagione

ROVIGO - Il mese di gennaio ha segnato un ottimo inizio di stagione per la squadra under 14 di arrampicata della Polisportiva Uni Sport Asd - Gruppo Up-pigli di Rovigo. Nell'ambito della Junior Cup, il Campionato Giovanile Veneto, gli atleti hanno partecipato a tutte e tre le gare previste nel primo mese dell'anno, con le tre specialità di questa disciplina sportiva in piena ascesa, che da quest'anno farà parte del programma olimpico. La prima gara, svoltasi a Verona il 12 gennaio, ha visto i ragazzi impegnati nella difficile specialità dello speed, e si è conclusa con un ottimo 6° posto di Emma Piva e un 13° posto di Francesca Bacchiega, nella categoria under 14 femminile.

Tra i maschi, Luca Merlo e Alberto Pellegrino si sono piazzati rispettivamente al 5° e al 6° posto nella meno numerosa categoria under 12. La gara successiva si è svolta a Padova il 19 gennaio, per la specialità boulder, e ha visto piazzarsi Piva al 10° posto, Pellegrino e Merlo rispettivamente 12° e 14°, e l'esordiente Emma Pozzato 14ª nella categoria U12 femminile. L'ultima gara di gennaio, il 26 a Montebelluna, prevedeva gare della specialità lead (corda): Pellegrino ha ottenuto un notevole 5° posto; a seguire il 10° posto di Merlo nella stessa categoria, e il 12° di Bacchiega nell'U14 femminile.

Molto soddisfatto di questo avvio di stagione l'istruttore Alberto Rigobello, che cura gli allenamenti dei giovani atleti sia nella struttura di arrampicata gestita dall'Uni Sport a Rovigo che presso il palazzetto di Villadose.