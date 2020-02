Da domenica in palio il titolo

ROVIGO - Tutto pronto per la tappa rodigina della Winter League Ragazzi “Trofeo Itas Mutua”. Il capoluogo polesano domani ospiterà il primo dei due concentramenti del girone “Veneto Est”. Appuntamento alla palestra di San Pio X in via Mozart.

Si replica il 16 febbraio, poi la grande chiusura nello stesso impianto con le finali del 23 febbraio che valgono la qualificazione alle fasi nazionali della competizione di baseball indoor.

Grande lo sforzo organizzativo del Baseball Softball Club Rovigo che sarà in gara con la propria formazione Under 12. I ragazzi rodigini affrontano la competizione con grandi ambizioni, forti delle quattro vittorie raccolte nelle ultime stagioni. Ma dopo anni di egemonia rodigina, lo scorso anno è stato il Ferrara Baseball a conquistare la vittoria dell’ambita manifestazione regionale.

Un titolo che da domenica sarà rimesso in palio. In lizza, oltre ai rossoblù e ai ferraresi, le formazioni di Romano d’Ezzelino e Castelfranco Veneto.

Questo il programma della prima giornata di gare alla palestra di San Pio X:

ore 13: Adriatic LNG Baseball Softball Club Rovigo – Ferrara Baseball

ore 14.15: Romano d’Ezzelino – Castelfranco Veneto

ore 15.30: Ferrara Baseball – Romano d’Ezzelino

ore 16.45: Castelfranco Veneto – Adriatic LNG Baseball Softball Club Rovigo.