Un derby che può lasciare il segno

PADOVA - Signori si nasce. Un adesivo che tutti i tifosi rossoblù, presidente Zambelli in primis, avevano sul petto nel derby del 2 febbraio all Guizza di Padova. Un aumento del costo del biglietto che non è stata digerita dai supporter dei Bersaglieri (20 euro i costo del tagliando).

Derby numero 167 in campionato, 168 se si conta anche la finale di Coppa Italia vinta al Battaglini dai Bersaglieri. Circa 1000 gli spettatori, ma potevano essere molti di più se l’Argos Arena avesse avuto una maggiore capienza. FemiCz Rovigo che è uscita sconfitta (19-16), ma soprattutto decimata dagli infortuni, Lubian e Menniti-Ippolito in primis.

“Una partita maschia e cattiva - ha esclamato Zambelli - abbiamo perso negli ultimi quindici minuti mancando diverse occasioni, l’unica che hanno avuto loro, con due uomini in meno, ci hanno punito. Prima o poi una sconfitta doveva arrivare, penso che un pareggio sarebbe stato giusto. In certe occasioni però la cattiveria in campo, in particolare su Menniti-Ippolito, è stata grave, speriamo non sia nulla di grave”.

“Abbiamo avuto la stessa fame del Petrarca - ha commentato capitan Ferro a fine gara - ma sono stati loro bravi, noi non abbiamo sfruttato i nostri punti di forza, mischia e touche. Adesso sabato in casa nostra arriva una delle squadre più forti del campionato, il Valorugby, e sarà ancora battaglia, ed avremo un giorno in meno di recupero”. La decisione di non piazzare per il 19 pari forse rimane l’unica pecca di un derby ruvido, ma che il Petrarca ha fortemente voluto. “Sono stati loro a metterci pressione - sottolinea Ferro - forse in quella touche siamo stati ingenui noi a chiamarla su Giant, che comunque è il nostro uomo più forte fisicamente, forse potevamo lanciarla sul blocco più avanti, ci serve da lezione. La prossima partita sapremo cosa fare. ricordiamo che oggi le rimesse laterali le chiamava un ragazzo giovane del ’99 (Ruggeri, ndr), gli faccio i complimenti perché in un derby così non è facile”.

Man of the match l’ex Alberto Chillon, il mediano di mischia a fatto di tutto durante il derby, prendendosi in mano il Petrarca e dando sicurezza dalla piazzola e nel ruolo di mediano d’apertura (Zini è uscito per infortunio al 12’)

“Dove mi mettono gioco, è andata bene, ma tutti i ragazzi hanno dato tutto, è andata finalmente come volevamo noi. E’ un periodo duro e sapevamo che questa era la partita che ci può far cambiare il resto della stagione”.

A fine derby ha raccolto il plauso del pubblico rossoblù, gli anni con la maglia del Rovigo non si dimenticano, anche se ora veste solo di nero.

“Nessuna rivincita - esclama Andrea Marcato coach del Petrarca Padova - era una partita importante, più per noi e per una serie di motivi. Qualcuno ha detto che non avevamo coraggio, e che in quindici giorni non sarebbero cambiati i valori in campo, invece abbiamo dimostrato il contrario. Una vittoria della squadra”.

Sulla meta in 13 contro 15 Marcato, molto onestamente, spiega come realmente è andata. Il Petrarca aveva fuori Zini per infortunio, e Chillon aveva appena rimediato il cartellino giallo, Riera doveva piazzare da posizione agevole, “ma in quel momento mancava la piazzola”. Poi si è deciso di andare in touche, rolling maul devastante, e la meta in doppia inferiorità numerica del Petrarca. Tanta roba.

“Rovigo nel finale poteva pareggiare, ma ha preferito andare in touche, ma non sono scelte che mi competono”.

Valori in mischia chiusa che di fatto hanno decretato un pareggio tra le due formazioni, un passo in avanti del Petrarca rispetto alla finale di Coppa Italia, in cui aveva subito 22 calci contro ”Non avevamo dubbi. Abbiamo dimostrato che quello per cui siamo lamentati era giusto”.

Coach Marcato dopo la finale del Battaglini si era lamentato, domenica contro gli stessi avversari, il pack tuttonero non ha sfigurato, anche se la FemiCz sembra ancora avere una marcia in più, anche se alla Guizza lo ha dimostrato a tratti.

Giorgio Achilli