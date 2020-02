Ottimo esordio per i rossoblù 

ROVIGO - Grande spettacolo alla palestra rodigina di San Pio X per il via alla Winter League Ragazzi “Trofeo Itas Mutua”. L’impianto di via Mozart nella giornata domenica 2 febbraio ha ospitato la prima giornata del girone “Veneto Est”. Un buon pubblico sulle gradinate ha fatto da cornice a gare molto combattute che hanno visto la compagine di casa incamerare due successi di misura che garantiscono il momentaneo primo posto in classifica. I ragazzi dell’Adriatic Lng Baseball Softball Club Rovigo si sono dati battaglia con i coetanei del Ferrara Baseball, campioni in carica, del Romano d’Ezzelino e del Castelfranco Veneto.

Ad aprire la giornata il successo per 2-1 dei rossoblù sul Ferrara. Un confronto che ha visto i padroni di casa trovare i due punti decisivi già nella prima ripresa, poi ottimo lavoro della difesa e dei lanciatori Bergamasco, Chinedozi, Milazzo e Zangirolami. La seconda vittoria è arrivata contro il Castelfranco Veneto. Subito attacchi molto vivaci e corse a casa base da ambo le parti. All’ultima ripresa, con il risultato inchiodato sul 5-5, Rovigo ha trovato il punto decisivo e poi ha lasciato a secco le mazze avversarie nell’ultimo turno di difesa. Anche in questo caso buone prove dei lanciatori Chinedozi, Bottazzi, Menon e Bergamasco, da segnalare pure un bellissimo fuoricampo di quest’ultimo.

Nelle altre due partite prova di forza del Romano d’Ezzelino, grande favorito del girone, che nel match delle 14.15 contro il Castelfranco Veneto si è imposto 7-0, ripetendosi poco dopo contro i campioni in carica del Ferrara con un altrettanto eloquente 7-1. Si tornerà in campo per la seconda giornata il 16 febbraio, sempre nella palestra rodigina di San Pio X. Poi il 23 febbraio le finali che metteranno in palio la vittoria del girone e la qualificazione alle fasi nazionali.

Da segnalare che domenica al Palazzetto dello sport di Rovigo si terrà un torneo triangolare di minibaseball collegato con la Winter League “Trofeo Itas Mutua”. Oltre ai padroni di casa del Baseball Softball Club Rovigo, scenderanno sul diamante Ponzano Veneto e Padova.