Festeggiato il 68° anniversario di matrimonio

PAPOZZE (RO) - Auguri ai nonni Mario e Lina di Papozze che, circondati dall’amore e dall’affetto dei loro cari, hanno festeggiato domenica scorsa 2 febbraio, il 68° anniversario di matrimonio.

Si sono infatti sposati il 2 febbraio 1952 e da allora hanno condiviso un lungo percorso contrassegnato da momenti più o meno difficili, ma che con la forza del loro amore hanno sempre superato.

Mario Anselmo Mancin, 89 anni, e Lina Giovannini, 92 anni, hanno sempre trascorso la loro vita a Papozze, con una brevissima parentesi di sei mesi in Piemonte, come tanti emigrati polesani. Ha poi prevalso l’attaccamento alla loro terra per cui sono tornati in Polesine: il loro percorso di vita insieme è stato contrassegnato da ben 11 traslochi. Mario ha lavorato prima come dipendente in una azienda agricola, successivamente come muratore fino al raggiungimento della pensione e ancora ora si occupa del proprio orto. Anche la moglie Lina ha sempre lavorato in agricoltura, anche come mondina, per poi concludere la propria vita lavorativa in una ditta di confezioni. Successivamente si è sempre dedicata alla cura della casa e dei nipoti che la adorano.

I coniugi Mancin hanno avuto due figlie, Rosanna e Chiara, quattro nipoti (Debora, Luca, Simone e Serena) e sei pronipoti (Fabio, Matteo, Filippo, Alex, Asia e il piccolo Adam).