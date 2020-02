Michael Fabbri super ospite della Sezione Aia di Adria

ADRIA (RO) - Lunedì 3 febbraio la sezione Aia di Adria ha avuto l’onore di ospitare l’arbitro Michael Fabbri, attualmente in forza alla CAN A e dal 2019 arbitro internazionale. Presenti all’evento anche Michele Conti, componente del Comitato Nazionale, Dino Tommasi, Presidente del Cra Veneto, la Figc di Rovigo rappresentata da Luca Pastorello, Argentino Pavanati e Federico Gambaro ed infine l’amministrazione comunale di Adria con la Vicesindaco Wilma Moda e Simone Visentini.

La serata, condotta dal grandissimo ospite, ha visto la platea impegnata nella visione di alcuni filmati di gare di seria A e B dirette dallo stesso Michael. Il suo obiettivo era quello di una “visione critica” che lasciasse ai giovani arbitri all’ascolto la voglia di mettersi sempre in discussione al fine di poter migliorare partita dopo partita. In questo modo Michael Fabbri ha “portato” in serie A la sezione di Adria, vista però da una prospettiva arbitrale: ha mostrato qual è il lavoro che un arbitro di altissimo livello deve fare per poter migliorare partita dopo partita. La cura di ogni dettaglio diventa fondamentale: la conoscenza delle caratteristiche dei calciatori, le loro personalità, la comunicazione con gli assistenti e la lettura del body language. Quindi lo studio della gara diventa di estrema importanza al fine di conoscere, prima della partita, più variabili possibili che possono tornare utili per essere pronti in ogni occasione e poter prendere la decisione corretta. Infatti è proprio questo che accomuna tutti gli arbitri di tutte le categorie, per essere un buon arbitro “bisogna curare l’aspetto tecnico, è prendendo le decisioni corrette che l’arbitro vince sempre la sua gara”. Grazie all’esperienza di Michael Fabbri quindi si è conclusa una splendida serata dalla quale tutti i giovani arbitri hanno portato a casa ancora più voglia e passione per poter raggiungere la “Serie A” che ognuno sogna!

Si ricorda che sono aperte le iscrizioni gratuite del corso per diventare arbitri di calcio della sezione AIA di Adria, per tutti i ragazzi e le ragazze che hanno tra i 15 e 35 anni. Per informazioni inviare una mail ad adria@aia-figc.it oppure contattare il numero 3343507735; e non dimenticatevi di seguirci su Instagram e Facebook.