La distruzione del mito di Ulisse secondo Marco Paolini: un uomo per niente raccomandabile

ROVIGO - 'Nel tempo degli dèi. Il calzolaio di Ulisse' scritto a quattro mani da Paolini e Francesco Niccolini, proposta del Comune di Rovigo assieme ad Arteven, il circuito teatrale multidisciplinare del Veneto.Ulisse, dopo l'agognato ritorno ad Itaca, riparte costringendosi ad un nuovo esilio. Fingendosi calzolaio con un remo in spalla, con la sola compagnia del figlio Telemaco, come da profezia del fantasma di Tiresia, l'indovino cieco, è diretto verso l'Olimpo.La mela d'oro, Ulisse Elena e il cavallo di Troia, sono i racconti elargiti. Il massacro di Troia vale due capre e due capretti grassi.. Nella distruzione di Troia nessun bambino rimase vivo, tutti uccisi, come le donne. "A nessuno è piaciuto il finale di Troia. Avevamo passato il limite. Era un sacrilegio. Agli dèi non piace sacrilegio. Poi la guerra finisce e non finisce per tutti uguale" confida Ulisse.Il giovane pastore capisce chi ha davanti. "Sei Ulisse, sei la rock star. Solo tu mi puoi dire la vera storia di Ulisse, ti posso dare tante capre"., 12 tappe che durano altri 10 anni. Ismaro, Polifemo, l'irresistibile maga Circe, la discesa nell'Ade per conoscere il proprio futuro, l'affascinante Nausicaa, i 7 anni, quasi un ergastolo, con Calypso."Quante pene prima di arrivare al tuo letto" dice pensando a Penelope. Arriva nella sua isola in incognito, "Sono tornato da Troia fuori tempo massimo. Ho trovato la casa invasa da giovani che sgozzavano i miei maiali e volevano scopare con mia moglie. Li ho ammazzati tutti".Ulisse non è più l'eroe, quanto il killer, la furia omicida che uccide uomini e donne. Violento, feroce, una bestia. Penelope non lo riconosce. "Non ti credo" gli dice. E chi vorrebbe avercelo un marito cosi. "Il mio sposo non tornerà più" afferma. Ulisse se la prende con i giovani Proci, li ammazza uno ad uno fino ad arrivare a 108, le 12 fanciulle sono appese impiccate. Qui la regia propone qualcosa di geniale, Gabriele Vacis dimostra di esserlo spesso, i cadaveri dei Proci cadono dall'alto esanimi, sono delle coperte termiche dorate e argentate. Vacis è un esperto di suggestioni ed evocazioni e lo dimostra ancora una volta, con luci, suoni, con oggetti che ricordano immagini o fanno riferimento al bagaglio dell'immaginario comune.Penelope è categorica: "Tu non sei il mio sposo". Poi si ricrede, ma nulla è come prima. Troppa violenza, troppo sangue sparso."Ulisse gli dèi ti hanno pedinato" osserva Il giovane pastore che si scopre essere Hermes. "Non esiste volontà, quanto il volere insensato degli dei" risponde Ulisse.E nel finale Ulisse si smarca: "Rivendico di morire. Io sono il peggio degli uomini, ma voi dèi siete peggio di me".L'altra magia è la regia di Vacis.Belle anche le musiche originali diche accompagnano la storia suddividendone le scene. Insieme a Paolini, sul palcoscenico ci sonoIl linguaggio è un mix tra arcaico e contemporaneo, associato ad un tentativo di rielaborazione della tradizione della propria terra proponendo uno spiccato accento veneto da parte del protagonista. Chi rappresentano gli dèi che stanno nello chalet Olimpo? Tutti coloro che se ne fregano degli altri, della storia, della logica ma che amano dominare gli eventi e le altre persone.