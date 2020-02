Rissa in strada tra rifugiati, intervento della Polizia, un arresto

ROVIGO - Erano le 18 di martedì 4 febbraio quando in via Vittorio Veneto è stato richiesto l’intervento della Polizia. Due pakistani hanno pestato con brutale violenza un ragazzo del Mali. La vicenda deve ancora essere chiarita dalle forze dell’ordine, ma il pronto intervento degli uomini della Questura ha scongiurato il peggio.

Il ragazzo ha riportato diversi traumi, la prognosi è di diversi giorni, se non fosse arrivata la Polizia probabilmente non si starebbe parlando di una rissa, ma di altro. A quanto pare il ragazzo, ospite della cooperativa Porto Alegre, era stato anche derubato. Un primo round c'era stato nel primo pomeriggio, ma gli operatori della cooperativa erano riusciti a riportare la calma, poi dopo qualche ora la situazione è degenerata. Questura che ha immediatamente arrestato una persona di origine pakistana, ma le indagini sono ancora in corso.



“Attendiamo l’esito delle indagini - commenta l’assessore ai Servizi Sociali del comune di Rovigo, Mirella Zambello - una volta chiarite le responsabilità si prenderanno i provvedimenti necessari. Siamo in una situazione di accoglienza, gli operatori delle associazioni si stanno impegnando molto, lo hanno fatto anche ieri cercando di far ragionare le persona coinvolte. E’ bene far rispettare la regola della non violenza”.