ROVIGO – Sarà lo spettacolo vincitore del Gran Premio Veneto del Teatro amatoriale 2019 a chiudere la 12^ edizione della stagione di prosa organizzata dal Comitato provinciale di Rovigo della Federazione Italiana Teatro Amatori (Fita), in collaborazione con la Parrocchia del Duomo ed il patrocinio di Provincia di Rovigo – RetEventi e Comune di Rovigo - Assessorato alla Cultura. Domenica 9 febbraio alle ore 16,30 sul palco del teatro “Al Duomo” la compagnia La Moscheta di Colognola ai Colli (Verona) porterà in scena “Ben Hur – Una storia di ordinaria periferia”, bel testo di Gianni Clementi adattato in lingua veneta, con la regia di Daniele Marchesini.

Uno spettacolo che sta riscuotendo un grande successo di pubblico e ottenendo molti riconoscimenti. Sergio è uno squattrinato uomo di mezza età, ex stuntman di successo, costretto a fare il centurione davanti all’Arena di Verona per sbarcare il lunario. Si propone per le foto di rito, ma la concorrenza è tanta e gli affari iniziano a scarseggiare. Nel frattempo Maria, la sorella separata con cui divide l’affitto, impiegata in una chat erotica, perde il lavoro.

L’arrivo di Milan, clandestino bielorusso dall’accentuato istinto imprenditoriale, improvvisamente rivitalizza la precaria economia domestica e dà nuovo slancio alla coppia in crisi. Almeno così sembra… Una commedia che, pur se in modo molto divertente, si misura con la scottante attualità dell’emigrazione. Un confronto di vissuti lontani, di personalità opposte, destinato a un finale sorprendente..

La compagnia teatrale "La Moscheta" vede il proprio esordio nel 1981 quando, grazie all'entusiasmo di alcuni giovani, venne presentata la commedia I Rusteghi di Carlo Goldoni.

La Moscheta è il titolo di una delle più famose opere di Ruzante, ed è un omaggio che la compagnia ha voluto tributare ad una commedia che, unitamente ad altri allestimenti goldoniani, ha fatto crescere in tutti l'amore per il teatro e il desiderio di tentare in prima persona la "Grande Avventura".

Biglietti € 7,00 (prezzo unico); consigliata la prevendita senza supplemento, canonica Duomo dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00. Biglietteria del teatro domenica dalle ore 15,00. Informazioni tel. 349 4297231 – 340 3687761 – fitarovigo@gmail.com oppure 366 8271437 – teatroduomorovigo@gmail.com , Facebook FITA Rovigo.