Pestato e rapinato ritratta, l’arrestato è stato scarcerato 

ROVIGO - Martedì 4 febbraio è stato rapinato e pestato in via Vittorio Veneto (LEGGI ARTICOLO), ma la vittima si è presentato giovedì 6 febbraio in Questura per ritrattare la versione fornita. I fatti. Erano le 17 e 50 quando due voltanti della Questura di Rovigo sono giunte sul posto al civico 128, dove si era appena consumata l’aggressione ai danni di una cittadino extracomunitario del Mali.

L’uomo era riverso a terra, dolorante, spogliato del giubbotto e privo di scarpe. Era stato selvaggiamente picchiato con pugni e calci, e derubato di 200 euro asportate dal portafoglio da altri tre extracomunitari (due di origine pakistana), di cui due ospitati presso la cooperativa sociale di accoglienza Porto Alegre di viale della Tecnica, a Rovigo.

Gli aggressori, dopo aver rapinato il malcapitato, si erano dati alla fuga lasciandolo accasciato al suolo e con il capo avvolto della felpa che indossava. L’uomo è stato portato in Pronto Soccorso, il referto parla di cinque giorni di prognosi.

Tempestivo l’intervento delle due Volanti della Polizia che, dopo aver soccorso il ragazzo del Mali, con un’azione simultanea e ben coordinata, riuscivano a raggiungere velocemente il Centro di Accoglienza interrompendo la fuga di uno dei tre aggressori, che veniva arrestato per rapina in concorso, lesioni aggravate in concorso e minaccia aggravata. Dopo circa un’ora e mezza, mediante un’attività di ricerca, indagine e collaborazione con il personale e con i rifugiati del centro accoglienza, gli agendi hanno individuato il secondo rapinatore, denunciato per concorso in rapina e lesioni aggravate.

Mediante la denuncia effettuata dal maliano, e raccogliendo anche delle testimonianze, emergeva che la stessa mattina, l’arrestato aveva avuto un litigio acceso con la vittima, minacciandolo con un coltello e rompendo le stoviglie a disposizione nella cucina, procurandosi così delle ferite alla mano destra.

Alla base della disputa probabilmente le tensioni generate da contrasti etnico-religiosi, rimane da individuare il terzo uomo autore dell’aggressione.

Giovedì il Giudice ha convalidato l’arresto, ma poi nel pomeriggio la vittima si è presentata negli uffici della Questura, manifestando la volontà di voler ritrattare quanto in precedenza dichiarato, sostenendo che nella mattinata di oggi, in via Vittorio Veneto, gli sono stati restituiti i soldi, a quanto sembra, smarriti il giorno prima e non sottratti, come dichiarato. La Polizia sta facendo gli opportuni accertamenti del caso per verificare questa nuova versione, nel frattempo il Giudice ha disposto la scarcerazione dell’indagato.