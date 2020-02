Far West in salsa padana al Teatro sociale di Badia Polesine

BADIA POLESINE (Rovigo) - Con lala stagione “Teatro in Musica” del teatro Sociale E. Balzan entra nel vivo sabato 8 febbraio alle ore 21.00.In queste frizioni Matteo Righetto cerca e trova il contenuto per il proprio romanzo, che è un racconto fortemente contemporaneo e sanguigno, un noir dai tratti grotteschi.La parabola è raccontata dalla voce di quattro attori Riccardo Gamba, Pietro Quadrino, Davide Sportelli, Francesco Wolf, già insieme a fianco di Scandaletti stesso nel Giulio Cesare di Àlex Rigola, produzione del Teatro Stabile del Veneto per la stagione 2016/2017. Per sopravvivere alla disperazione i quattro protagonisti cercano una rivalsa a scapito di qualcun altro, pretendendo in definitiva qualcosa indietro dalla vita.Un teatro di qualità, quindi, nella nuova stagione della Piccola Fenice del Polesine, frutto del protocollo d’intesa siglato tra il Teatro Stabile del Veneto e l’associazione Teatro sociale Eugenio Balzan e fortemente voluto dall’amministrazione comunale e dall’assessorato alla cultura per rilanciare e promuovere in termini qualitativi il prezioso Teatro del 1812. Una sfida interessante e bella da portare avanti per il bene della comunità e delle nuove generazioni, poiché il