Sfida fondamentale per il primo posto

ROVIGO - E’ tempo di verdetti. Sabato 8 febbraio alle 15 allo stadio Battaglini la sfida al vertice tra FemiCz Rovigo e Valorugby, distanziate di un solo punto. La squadra di Umberto Casellato ci arriva con una serie di problemi non di poco conto, ovvero senza il monumento Edo Lubian ed Andrea Menniti-Ippolito colpito al volto nel derby dei Padova, e su cui si pronuncerà il Giudice sportivo dopo il reclamo presentato da viale Alfieri.



Nel pomeriggio di giovedì il giocatore Edoardo Lubian è stato sottoposto a un intervento chirurgico in seguito alla lesione del tendine del bicipite brachiale destro riportata nel corso della partita con l’Argos Petrarca di domenica scorsa (LEGGI ARTICOLO). L’intervento, eseguito dal Dottor Salvatore Gravinese presso la Casa di Cura di Abano Terme, è perfettamente riuscito e all’atleta è stato posizionato un tutore che dovrà mantenere per 25 giorni per poi iniziare il percorso riabilitativo nel corso del quale verranno valutati gli effettivi tempi di recupero.

Sempre nella giornata di giovedì Andrea Menniti-Ippolito, che nello stesso incontro di domenica scorsa ha subito la frattura della mandibola destra, ha effettuato la prevista visita di controllo presso l’UOC di Chirurgia Maxillo-Facciale dell’Università di Padova. Per il giocatore rossoblù sono previsti circa due mesi di riposo al termine dei quali dovrà sottoporsi a una Tac di controllo dopo di che si valuterà l’eventuale reintroduzione al contatto sportivo completo. Nel corso della visita, che ha escluso il ricorso a un intervento chirurgico, gli è stato applicato un apparecchio ortodontico per iniziare la riabilitazione funzionale cui farà seguito una graduale ripresa dell’attività fisica senza contatto.

”Sarà un’altra partita difficile quella di sabato contro il Valorugby. È una di quelle squadre - commenta coach Casellato - che a detta di tutti, è tra le favorite del campionato. Vogliamo andare avanti dopo la partita del weekend scorso contro il Petrarca, soprattutto migliorando l’attitudine al combattimento. Sarà una partita difficile e particolare per via dei molti ex rossoblù che affronteremo. Noi siamo pronti e tranquilli per affrontare un’altra sfida.”

Coach Casellato che dopo l’allenamento di martedì con il Benetton Treviso rimescola le carte. Momberg e Mienie entreranno nella ripresa, ai centri Modena prende il posto di Antl schierato mediano d’apertura come previsto, alle ali Bacchetti e il rientrante Cioffi, Odiete nel consueto ruolo di estremo. Con Ferro in seconda linea, maglia numero otto sulle spalle di Michelotto, Ruggeri e Vian flanker. Si rivede Cadorini dal primo minuto.



Sul fronte del Valorugby tanti gli ex, Denis Majstorovic, Luciano Rodriguez, e Davide Farolini, coach Manghi dovrà rinunciare a però a Edoardo Ruffolo (ex capitano della FemiCz) e Matteo Muccignat.

Ad arbitrare l’undicesima giornata del Peroni TOP12 sarà il signor Andrea Piardi (Brescia). I giudici di linea saranno Matteo Liperini (Livorno) e Filippo Bertelli (Brescia)e il quarto uomo sarà Ferdinando Cusano (Vicenza).

Rovigo, Stadio “Mario Battaglini” – sabato 8 febbraio, ore 15.00

Peroni TOP12, XI giornata – diretta Facebook.com/Federugby

Femi-CZ Rugby v Valorugby Emilia

Femi-CZ Rovigo: Odiete; Cioffi, Angelini, Modena, Bacchetti; Antl, Piva; Michelotto, Vian, Ruggeri; Ferro (cap.), Mtyanda; D’Amico, Cadorini, Pomaro

a disposizione: Momberg, Mienie, Pavesi, Mantovani, Liut, Citton, Visentin, Lisciani

all. Casellato



Valorugby Emilia: Farolini; Costella, Paletta, Majstorovic, Vaeno; Rodriguez, Fusco; Amenta, Rimpelli, Mordacci; Du Preez, Dell’Acqua; Chistolini (cap), Luus, Sanavia.

a disposizione: Ferro, Romano, Randisi, Balsemin, Favaro, Messori, Bacchi, Gennari/Bonavolontà

all. Manghi

arb. Piardi (Brescia)

assistenti: Liperini (Livorno), Bertelli (Brescia)

Quarto Uomo: Cusano (Vicenza)

Peroni TOP12 – XI giornata

08.02.20 - ore 14.30

HBS Colorno v Argos Petrarca Rugby

08.02.20 - ore 15.00

Kawasaki Robot Calvisano v Fiamme Oro Rugby

Lafert San Donà v Sitav Rugby Lyons

S.S. Lazio Rugby 1927 v IM Exchange Viadana 1970

FEMI-CZ Rugby Rovigo Delta v Valorugby Emilia

09.02.20 - ore 15.30

Toscana A. I Medicei v Mogliano Rugby 1969

Classifica: Femi-CZ Rovigo punti 42; Valorugby Emilia 41; Fiamme Oro Rugby 38; Kawasaki Robot Calvisano 35; Argos Petrarca 32; Mogliano Rugby 1969 24; Toscana Aeroporti I Medicei 19; Lafert San Donà 18; IM Exchange Viadana 1970 16; HBS Colorno 14; Sitav Rugby Lyons 13; Lazio Rugby 1927 7