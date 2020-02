Quando la cultura diventa strumento di crescita sociale

BADIA POLESINE (RO) – ‘Rovigoracconta’ è approdato il 21 gennaio scorso al Rotary club Badia-Lendinara-Altopolesine in una serata coinvolgente nella quale Mattia Signorini, accompagnato da Sara Bacchiega, che ha parlato di come la cultura può diventare strumento di crescita sociale e motore economico per una città, purché basata sulla passione ed una vision di futuro. La grande esperienza maturata dal giovane direttore artistico, ha dato vita ad una serata ricca di spunti di riflessione. Con la cofondatrice del frizzante festival della letteratura, ha spiegato i segreti del successo di una scommessa nata al tavolino di un bar tra due amici che volevano portare qualcosa di bello nella loro piccola città. Una scommessa “Miracolosamente in crescita di anno in anno”.

Non sono mancati nel succedersi delle edizioni, ospiti importanti come Cristina Comencini, Sabrina Guzzanti, Francesco Guccini, Michele Serra, Gianrico Carofiglio e molti altri ma la formula vincente è quella dell’apertura cittadina alla cultura diffusa con un mix d’incontri, letture, spettacoli e momenti di approfondimento nei quali Musicisti, Teatranti, Scrittori si confrontano sulle prospettive contemporanee con un linguaggio sempre accessibile al pubblico. Partito fra mille incognite, il festival in pochi anni ha superato le 40mila presenze. Una scommessa vinta dunque dai due giovani organizzatori per un Festival che si è dimostrato nel tempo un veicolo formidabile per “… scoprire che Rovigo non è poi la cenerentola culturale del Veneto”.

“Stiamo disimparando a scrivere anche per colpa dei social e della velocità impostaci dalla comunicazione, ma quando corri tanto arrivi prima a destinazione ma ti perdi gli alberi ai lati della strada; ecco i libri sono gli alberi che ci riportano a capire quello che siamo”. Con i social si scrive di più ma si scrive peggio, è la tesi di Signorini che ha elencato tutta una serie si errori comuni di sintassi e di grammatica perché si da per scontato che la scrittura sia qualcosa di spontaneo, invece la si deve imparare. A chi dice non ho tempo per leggere, Signorini replica che è una questione di scelta.

Mattia Signorini, che a Milano aveva maturato un’esperienza editoriale, ha fondato nel capoluogo polesano anche la ‘scuola di scrittura Palomar’ che è riuscita a lanciare nel firmamento letterario diversi giovani autori perché è convinto che “Nessun libro è da cestinare e nessuno è aprioristicamente un capolavoro, ma tutti vanno letti con attenzione”. Esattamente com’è successo con il romanzo di Emanuela Canepa, che nessun editore voleva pubblicare ma che poi ha vinto il premio Calvino.

Gli è stato chiesto: perché ‘Rovigoracconta’ tutto attaccato? La sua risposta è stata: “Perché ci piace e perché non è il nome di una città che si racconta ma una dichiarazione d’amore”.

Ugo Mariano Brasioli