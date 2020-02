Designazioni di prestigio per la sezione Aia di Rovigo

ROVIGO - Mauro Galetto della Sezione Aia di Rovigo sarà primo assistente domenica 9 febbraio alle ore 15:00 nel match Napoli - Lecce, valevole per la quarta giornata del "campionato Serie A”, girone di ritorno.

Michele Ronca sarà sempre domenica 9 febbraio alle ore 11 direttore di gara nel match Real Futsal Arzignano - Carre Chiuppano Alto Vic., valevole per la sesta giornata del "campionato under 19 calcio a 5 nazionale", girone di ritorno.

Sempre domenica Giovanni Agosta sarà impegnato nel match Cuore e Avanzi - Arzignano team c5, valevole per la sesta giornata del "campionato under 19 calcio a cinque", girone di ritorno. Alessandro Munerati sarà assistente venerdì 7 febbraio alle ore 14:30 nel match Empoli f.b.c. spa - Lazio, valevole per la terza giornata del "campionato primavera 1", girone di ritorno. Nicola Tinello sarà domenica 26 gennaio alle ore 17:30 nel match Gubbio - Rimini f.c. srl, valevole per la sesta giornata del "campionato Serie c" girone di ritorno.

Luca Selvatici sarà in Serie D, domenica 9 febbraio alle ore 14:30 nel match calcio Viancavilla 1990 - Palmese valevole per la sesta giornata del girone di ritorno.