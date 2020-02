Una grande occasione di crescita

ROVIGO - “Una nuova opportunità per investimenti e sviluppo economico nel settore agroalimentare e agricolo della provincia di Rovigo”: l’argomento è molto interessante, e sarà al centro del dibattito nel corso dell’assemblea annuale di Confagricoltura Rovigo, lunedì 10 febbraio alle 10 nella sala Rigolin del Censer.

L’associazione degli agricoltori vuole approfondire le possibilità offerte dall’istituzione nell’area Venezia-Rovigo di una Zls (Zona logistica semplificata), strumento regolato da apposita legislazione che intende favorire l’insediamento di nuove realtà imprenditoriali o il potenziamento di quelle già esistenti, in una logica di innovazione e di green economy. Ciò permetterebbe di ridurre le distanze infrastrutturali, logistiche e di altro tipo che ancora contraddistinguono i nostri territori rispetto a distretti simili in Europa. È necessario pertanto un collegamento tra le diverse rappresentanze professionali e gli esponenti politici locali per poter individuare con chiarezza le azioni da intraprendere e non perdere l’occasione di colmare il gap.

“Alla nostra assemblea abbiamo invitato Confindustria, i sindaci dei Comuni compresi nella Zls e i sindacati proprio perché vogliamo capire quali siano le possibilità anche per il settore primario all’interno di queste nuove prospettive di sviluppo” spiega il presidente di Confagricoltura Stefano Casalini. “Ad esempio, capire se sarà possibile agganciare l’agroindustria per legare la trasformazione dei nostri prodotti direttamente nella zona di produzione, e trattenere così la ricchezza aggiunta, senza dover portare la produzione fuori dal nostro territorio e impiegando il patrimonio di risorse umane qualificate che abbiamo in Polesine”. Tanto più che lo sviluppo sarebbe favorito dalla prevista riconversione degli spazi in disuso o liberi nelle aree da Porto Marghera a Rovigo, che potrebbero cogliere le nuove richieste di dotazioni in prossimità di infrastrutture e collegamenti necessari alla crescita del commercio on line.

Alla tavola rotonda parteciperanno Andrea Martella, sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri; Cristiano Corazzari, assessore al Territorio della Regione Veneto; Sondra Coizzi, sindaco di Occhiobello; Gian Michele Gambato, vicepresidente Confindustria Area metropolitana di Venezia e Rovigo; Pieralberto Colombo, segretario generale CGIL Rovigo. Coordinerà i lavori il giornalista Giuliano Ramazzina. A fine dibattito Massimiliano Giansanti, presidente nazionale di Confagricoltura, traccerà le conclusioni.