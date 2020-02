In prima il Monselice potrebbe allungare ancora

ROVIGO - Due derby rodigini in questa 21esima giornata di prima categoria, con il Rovigio e le altre squadre che scenderanno in campo alle 14.30 di domenica 9 febbraio. La formazione del capoluogo giocherà in casa de La Rocca Monselice, squadra che punta alla salvezza il prima possibile con il suo storico allenatore Selleri. Pettorazza Grimani che vuole la rivincita dopo la sconfitta di Loreo e la cercherà a Vo' contro i Colli Euganei.MONSELICE 44ABC 35SOLESINESE 33COLLI EUGANEI 31LA ROCCA 28CAVARZERE 28BASSA PD 23VILLA ESTENSE 21AQS BORGO V. 16AQS BORGO VENETO - VILLA ESTENSEABC - SOLESINESEBASSA PADOVANA - NUOVO MONSELICE