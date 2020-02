Tra Porto Viro e Rosolina le vongole muoiono [VIDEO]

PORTO VIRO (Rovigo) - Una situazione tragica per le lagune di Porto Viro e Rosolina, con decina di migliaia di vongole morte che solo venute a galla e che ormai coprono quasi interamente le zone coltivate dai pescatori di questi mitili. La situazione d'allarme è iniziata circa due settimane fa, quando i primi mitili hanno iniziato a venire a galla in queste due zone divise dal Po di Levante.I danni per ora non sono quantificati, ma si parla sicuramente di alcuni milioni di euro, la conta è già iniziata da parte degli addetti ai lavori, che nel breve periodo porteranno il resoconto nei due comuni interessati. Nel frattempo sono stati fatti dei prelievi da parte dell'Arpav e dell'Ulss 5 Polesana per capire la causa della morte di questi mitili ed entro la prossima settimana si avranno delle risposte, anche se è da escludere lo sbalzo di salinità dell'acqua, oltre al fatto che non vi è stato alcun avvelenamento.Tante sono state le proposte fatte e i problemi sollevati dai presenti, ma l'imperativo ricorrente è che fin da troppo tempo servono lavori importanti a partire dalla vivificazione delle lagune e soprattutto cercare di evitare che il Po di Levante scarichi in modo esagerato acqua dolce nelle zone di coltivazione delle vongole.Alla fine di questa riunione è l'assessore Valeria Mantovan che fa il riassunto della situazione e quello che verrà fatto nell'immediato: "Già da lunedì attendo i risultati delle analisi fatte sull'acqua e sui mitili morti; indirremo un tavolo prefettizio per portare questo caso come un problema di carattere sociale, inoltre indirremo un tavolo tecnico nuovamente con gli operatori del settore e con i rappresentanti dei comuni interessati per capire come procedere e per portare le nostre istanze alla Regione, in modo tale che possa intervenire nell'immediato a salvaguardia di questa emergenza".