I tre moschettieri più D’Artagnan

ROVIGO - E’ innegabile che da qualsiasi parte lo si guardi, dentro o fuori dal campo, Diego Antl ha qualcosa che assomiglia a quel giovane guascone protagonista del romanzo “I tre moschettieri” di Alexandre Dumas.

Sarà per quella sua barbetta arricciata all’insù come nel settecento, o per quel suo modo imprevedibile di muoversi ogni volta che ha il pallone fra le mani, o per la sua tenacia e generosità nello stringere i denti nelle difficoltà, fatto sta che il nostro bravo giocatore argentino ha tutte le caratteristiche del coraggioso moschettiere D’Artagnan.

Leggi la cronaca di FemiCz Rovigo - Valorugby

Leggi l'intervista a coach Umberto Casellato

Leggi le interviste a Antl, Cioffi, Zambelli, Odiete e Majstorovic

Ho avuto il piacere di conoscerlo, per caso, in questo tempo a Rovigo, e devo dire che Diego Antl incarna proprio il massimo delle virtù dell’educazione, della modestia e dell’umiltà, che poi nello sport si mutuano nel rispetto per l’avversario e per le regole del gioco, ma anche nel sacrificio nel difendere i propri colori e compAgni fino all’ultimo rivolo di energia.

Grazie alla sua magistrale regia, Diego Antl, apertura di giornata, ma lo sarà ancora per molto tempo, ha saputo raccogliere la squadra, unirla a se, e con le sue gesta accompagnarla ad una vittoria che non era per niente facile, per niente scontata, e che anzi a quindici minuti dall’inizio del gioco sembrava quasi irraggiungibile.

Bisogna ammettere che tutti i giocatori più anziani e con più esperienza hanno rassicurato i propri compagni nel momento di difficoltà, come è giusto che sia, soprattutto quando si è a partita appena cominciata, ma questa volta, o meglio, da quando Diego Antl gioca con la Rugby Rovigo questa sensazione di vittoria, anche nei momenti di grave difficoltà, sembra quasi materializzarsi dal pensiero alla realtà. Questo con Diego è accaduto molto spesso. Ci dev’essere qualcosa di unico in quel ragazzo, che si porta dentro, che ho visto solo in particolari giocatori, argentini soprattutto, forse una voglia di riscatto maggiore che in altre persone.

Sarà stato un caso che prima della partita sia venuto a salutare il suo amato pubblico un grandissimo campione del recente della Rugby Rovigo: Juan Pablo Orlandi, indimenticato pilone destro degli anni d’oro della Rugby Rovigo (pre epoca Celtic Leaghe) capitanata da Tommaso Reato. Oppure sarà stato un caso che Diego abbia eseguito un drop con la maestria e la bravura di un altro suo connazionale che per ultimo l’aveva eseguito: Pablo Calanchini, un altro grandissimo indimenticato campione rosso-blu idolo di tutti i tifosi.

Tutto questo mi ha fatto ricordare Diego Antl, un campione di umiltà e forza allo stesso tempo. Ma egli non sarebbe niente se non avesse attorno a se una squadra di compagni che credono e lavorano per lo stesso obiettivo.

Nonostante un fondo di gioco più simile ad un campo di patate in procinto di essere seminato che ad un campo da rugby dove si fa di tutto per evitare infortuni ai giocatori (al Battaglini questo è qualcosa di indegno se non vergognoso) bisogna riconoscere che il nostro pacchetto di mischia ha giocato anche troppo bene, tenendo testa all’esperto avversario. Ma è grazie ai tre quarti se si è finalizzato il gioco collettivo e il punteggio è salito nel tabellone fino ad un valore insospettabile all’inizio del match.

E’ così che il nostro prode D’Artagnan ha prima innescato le ali a Athos (Massimo Cioffi), poi ha creato l’occasione da meta per Porthos (Francesco Modena) e assieme al terzo moschettiere Aramis (David Odiete) ha costruito la certezza nella testa dei compagni di poter vincere e archiviare definitivamente questo difficile incontro.

E’ stato un incontro molto combattuto e difficile per la Rugby Rovigo, l’avversario ha giocato un buon rugby rispettando le regole dello scontro fisico (al contrario di altri). Questa correttezza e onestà è stata riconosciuta pubblicamente con un forte applauso da entrambe le tribune alla fine del match.

Adesso altri impegni aspettano la Rugby Rovigo, ma con il coraggio e il valore dei nostri tre moschettieri innescati dal prode guascone Diego Antl D’Artagnan, le montagne da scalare sembreranno colline.

Stefano Padovan