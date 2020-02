Partire non è mai facile, anzi... è la parte più difficile. Si può solo che migliorare al Balzan di Badia

BADIA POLESINE (Rovigo) - Il Teatro Sociale Eugenio Balzan nella serata di sabato 8 febbraio non era affatto pieno ed il pubblico presente sembra non abbia né capito né gradito la black comedy Savana Padana prodotta e proposta dal Teatro Stabile del Veneto , anzi, più di qualcuno ha lasciato lo spettacolo prima della fine. Peccato.

Ovviamente qui non si discute la qualità della rappresentazione, solamente si dà solo conto dell’esito della serata.

La commedia raccontava una storia aspra, anche nel linguaggio, di confini e conflitti tra i capannoni e i campi di mais in un paese disperso nella pianura Padana , tra italiani e stranieri più o meno integrati, tra la ricchezza economica e la povertà culturale offrendone una rilettura tragicomica nella quale per sopravvivere alla disperazione i quattro protagonisti cercano una rivalsa, in un clima di malessere vissuto nei meandri delle loro losche attività di scambio, infarcite di diatribe, conflitti, inganni.

Scritta da Matteo Righetto per la regia del padovano Stefano Scandaletti la versione teatrale restituisce una sorta di far west in stile padano, volendo proporre un teatro di qualità, però ieri sera incompreso a Badia Polesine.

Spiace per i quattro protagonisti Riccardo Gamba, Pietro Quadrino, Davide Sportelli e Francesco Wolf ma, nonostante il loro impegno, il noir dai tratti grotteschi non ha convinto molti dei presenti e i tiepidi applausi finali e i commenti poco lusinghieri raccolti lo confermerebbero. Spiace anche per l’impegno profuso dal l’Associazione Teatro Sociale Eugenio Balzan voluta e sostenuta dall’Amministrazione comunale.

Non mancheranno sicuramente le occasioni per rifarsi per la Piccola Fenice del Polesine.