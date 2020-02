Bersaglieri in campo alle 14, dirige Chirnoaga

ROVIGO - La FemiCz dopo aver conquistato il titolo d’inverno riparte dal Battaglini (Leggi la cronaca di FemiCz Rovigo - Valorugby). Sabato 15 febbraio avversario da non sottovalutare, visto che sta lottando per la salvezza. Squadra pericolosa quella del Sitav Rugby Lyons che ha messo in difficoltà anche squadre blasonate, perdendo di un punto sul campo della Fiamme Oro e di due con il Calvisano. Non sarà facile per la squadra di Casellato, che dopo la prima giornata di ritorno, potrà riposare per una settimana.

Noti i problemi di formazione per i Bersaglieri, out Menniti-Ippolito, Lubian e Canali squalificato, alla lista degli indisponibili dopo il match vinto con il Valorugby potrebbero aggiungersi altri, ma potrebbe ritornare James Ambrosini per il ruolo di mediano d’apertura. In dubbio Diego Antl che eroicamente ha portato a termine il match con il Valorugby nonostante una contrattura alla coscia (LEGGI ARTICOLO).

Valutazioni che Casellato avrà già fatto, tenendo conto anche delle convocazioni dell’Italseven con Cioffi e Vian ai due World Rugby Sevens Challenger del 15-16 febbraio in Cile e del 22-23 febbraio in Uruguay.

Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la dodicesima giornata del Peroni TOP12, in calendario sabato 15 febbraio.

Si parte alle 14 con il testa-coda tra Rovigo e Lyons che sarà diretto da Gabriel Chirnoaga. Alle 14.30 il Colorno ospiterà il Calvisano con direzione di gara affidata a Schipani, mentre il San Donà affronterà le Fiamme Oro nel match diretto da Gnecchi.

Alle 15 in programma le altre tre partite con la Lazio che ospita il Mogliano con direzione di gara affidata a Piardi, Riccardo Angelucci arbitrerà Medicei-Petrarca, mentre l’arbitro di Viadana-Valorugby sarò il rodigino Federico Boraso.

In vista della partita del Battaglini alla segreteria della Rugby Rovigo Delta (in viale Alfieri 46) sono disponibili da martedì 11 febbraio, i biglietti in prevendita. La segreteria sarà aperta nel pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 19 e sabato mattina dalle 10.30 alle ore 12.00. Sabato i botteghini dello Stadio apriranno alle ore 13.

Per una questione di sicurezza ed ordine pubblico, i minori di 18 anni per entrare allo Stadio dovranno esibire un documento d’identità.



Si ricorda che la Segreteria è sprovvista di POS, perciò si accettano pagamenti solo in contanti.



Questi i prezzi dei biglietti:

VIP 30€ (comprende accesso alla Lounge Hospitality)

INTERO 12€

RIDOTTO DONNE & OVER 65 10€

UNDER 18 ANNI Gratis

Questo il programma arbitrale completo della dodicesima giornata:

Peroni TOP12 – XII giornata – 15.02.20 – ore 14

FEMI-CZ Rovigo v Sitav Rugby Lyons

Arb. Gabriel Chirnoaga (Roma)

AA1 Dante D’Elia (Bari), AA2 Francesco Russo (Milano)

Quarto Uomo: Eugenio Scrimieri (Milano)

Ore 14.30

HBS Colorno v Kawasaki Robot Calvisano

Arb. Vincenzo Schipani (Benevento)

AA1 Clara Munarini (Parma), AA2 Lorenzo Imbriaco (Bologna)

Quarto Uomo: Alfonso Poggipolini (Bologna)

Lafert San Donà v Fiamme Oro Rugby

Arb. Gianluca Gnecchi (Brescia)

AA1 Francesco Meschini (Milano), AA2 Filippo Bertelli (Brescia)

Quarto Uomo: Ferdinando Cusano (Vicenza)

Ore 15

S.S. Lazio Rugby 1927 v Mogliano Rugby 1969

Arb. Andrea Piardi (Brescia)

AA1 Emanuele Tomò (Roma), AA2 Franco Rosella (Vicenza)

Quarto Uomo: Gianluca Bonacci (Roma)

Toscana Aeroporti I Medicei v Argos Petrarca

Arb. Riccardo Angelucci (Livorno)

AA1 Matteo Liperini (Livorno), AA2 Fabio Arnone (Pisa)

Quarto Uomo: Giuseppe Ruta (Perugia)

IM Exchange Viadana 1970 v Valorugby Emilia

Arb. Federico Boraso (Rovigo)

AA1 Andrea Spadoni (Padova), AA2 Simone Boaretto (Rovigo)

Quarto Uomo: Stefano Rebuschi (Rovigo)

Classifica: Femi-CZ Rovigo punti 46; Valorugby Emilia 43; Fiamme Oro Rugby 40; Kawasaki Robot Calvisano 39; Argos Petrarca 37; Toscana Aeroporti I Medicei, Mogliano Rugby 1969 24; Lafert San Donà 22; IM Exchange Viadana 1970 21; HBS Colorno 15; Sitav Rugby Lyons 14; Lazio Rugby 1927 7.